Россия вошла в тройку крупнейших авторынков Европы

Согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), немецкие водители приобрели в августе 316 405 машин, что на 24,7% больше чем в последнем летнем месяце прошлого года. Французские дилеры реализовали вдвое меньше — объем рынка этого европейского государства достиг отметки в 150 391 единицу (+40%), и это вторая строчка рейтинга.

На третье место с пятого поднялась Россия: в нашей стране, по предварительным подсчетам агентства «Автостат», в минувшем месяце было продано около 137 000 легковых машин (без учета легкого коммерческого транспорта). Испания взобралась с шестой строчки на четвертую — официальные дилеры королевства сумели пристроить 107 692 автомобиля (+48,7%).

Великобритания стала пятой, потеряв сразу три позиции в рейтинге — жители этой страны приобрели в августе всего лишь 94 094 машины (+23,1%). Италия же, прежде занимавшая четвертое место, оказалась за пределами лидерской пятерки: 91 551 реализованный автомобиль и рост по отношению к августу 2017-го 9,5%.