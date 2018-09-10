Китайские автомобили начали набирать в России популярность

Этот популярный на нашем рынке среди «китайцев» бренд реализовал в последний летний месяц 1 250 автомобилей, при этом потеряв 11% по сравнению с тем же прошлогодним отрезком времени.

Второе место с огромным отставание досталось компании Chery, которая отдала в руки покупателям 416 своих машин, уменьшив долю на рынке на 27% относительно прошлого года. Тройку лидеров замыкает марка Geely, которая в этом месяце показала положительную динамику: дилеры бренда продали 306 авто, подняв реализацию на 51% согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Четвертую строчку занимает Zotye, которая продемонстрировала весьма значительный рост, выраженный трехзначным числом: продукцию марки выбрали 293 покупателя, что позволило увеличить долю на 229%. Пятую позицию получила компания Changan (252 единиц, +142%).

Напомним, что Lifan сегодня предлагает россиянам модельный ряд из шести автомобилей: четырех кроссоверов Х50, Х60, Х70 и Myway и пары седанов Murman и Solano II.