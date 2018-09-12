Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора

Вопрос о порядке снятия клемм с аккумулятора сродни дилемме о курице и яйце. Самопровозглашенные эксперты в области автомобильной электрики круглые сутки ведут в интернетах ожесточенные споры на эту тему, упрекая друг друга в невежестве. И зачем только они тратят свое драгоценное время на бессмысленные дискуссии, когда все прописано в руководствах по эксплуатации машин? Ах, да: их же нынче никто не читает…

Процесс демонтажа батареи нельзя назвать шибко сложным, если аккумулятор не имеет каких-либо серьезных повреждений. Чтобы вытащить АКБ, достаточно взять обычный разводной гаечный ключ и тряпку. На всякий случай следует подготовить и щелочной деактиватор. Вы очень обрадуетесь ему, когда жидкий электролит прольется, и кислота попадет на кожу.

Прежде, чем извлечь аккумулятор, необходимо выключить зажигание и всю электронику, а также закрыть в автомобиле двери и окна. Следующим шагом, согласно технике безопасности, является ликвидация защитной крышки, препятствующей скоплению грязи и попаданию влаги на устройство. Если таковой нет, изолируйте «плюс» технической лентой или пластмассовым колпачком.