Фотошпионы засекли обновленный Mitsubishi Pajero Sport

По снимку можно судить, что фейслифтинг вендорожника будет минимальным, разработчики слегка освежат только его «морду». Судя по всему, модель получит дизайн, схожий с Outlander: стоит ждать радиаторную решетку, выполненную по-иному, а также переднюю оптику и передний бампер измененной конфигурации. Похоже, что на этом модернизация экстерьера и закончится.

Возможно, в салоне мы увидим тоже кое-что новое, например, модернизированную мультимедийную систему, улучшенное качество материалов отделки и перелицованную центральную консоль, примерно так, как это произошло в ходе относительно недавнего рестайлинга кроссовера Mitsubishi Outlander. Выведут ли обновленный внедорожник на рынок до конца текущего года, пока не ясно.

Напомним, что в России Mitsubishi Pajero Sport предлагается сейчас в четырех комплектациях: Invite, Intense, Instyle и Ultimate. Модель комплектуется двумя моторами: 2,4-литровым дизелем мощностью 181 л. с. и 209-сильной бензиновой «шестеркой» объемом 3,0 л. Стоимость «японца» стартует от 2 209 000 рублей.