Почему обязательно нужно устанавливать защиту картера на авто

Вопрос «а нужна ли защита картера?» мучает многих водителей, решившихся на приобретение нового автомобиля. В поисках аргументированных мнений покупатели, как правило, отправляются в интернет, но по итогам многочасовых скитаний по форумам они расстраиваются еще больше, ведь одни «диванные эксперты» пишут одно, а другие — совсем другое. Сложность в том, что здравые зерна есть в позициях обеих сторон, и кому верить — совершенно непонятно.
НЕНУЖНАЯ ТРАТА ДЕНЕГ
«Установка защиты стоит больших денег», — пишут те, кто отказался от предложения дилера. Да, заплатить придется, но речь идет не о космических суммах. Скажем, владельцам KIA Rio — самой продаваемой машины в России — внедрение металлического щита вместе с работами обойдется в 5700 целковых. А ремонт двигателя, который может потребоваться после утечки масла из поврежденного картера — в несколько сотен тысяч рублей.