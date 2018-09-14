Почему обязательно нужно устанавливать защиту картера на авто

Фото: www.wallpaperscraft.racing
Помимо всевозможного дополнительного оборудования, хищные консультанты в дилерских центрах активно навязывают своим клиентам защиту картера двигателя. Мол, лучше заплатите денежку сейчас, а не то потом разоритесь на ремонте мотора. Но в самом ли деле металлический лист, вроде бы, оберегающий силовой агрегат, так необходим, как утверждают продавцы?
Виктория Базылева

Вопрос «а нужна ли защита картера?» мучает многих водителей, решившихся на приобретение нового автомобиля. В поисках аргументированных мнений покупатели, как правило, отправляются в интернет, но по итогам многочасовых скитаний по форумам они расстраиваются еще больше, ведь одни «диванные эксперты» пишут одно, а другие — совсем другое. Сложность в том, что здравые зерна есть в позициях обеих сторон, и кому верить — совершенно непонятно.

НЕНУЖНАЯ ТРАТА ДЕНЕГ

«Установка защиты стоит больших денег», — пишут те, кто отказался от предложения дилера. Да, заплатить придется, но речь идет не о космических суммах. Скажем, владельцам KIA Rio — самой продаваемой машины в России — внедрение металлического щита вместе с работами обойдется в 5700 целковых. А ремонт двигателя, который может потребоваться после утечки масла из поврежденного картера — в несколько сотен тысяч рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Еще один довод любителей подешевле: «защита картера мешает при замене масла, механики будут брать с вас больше денег». Все так, «предохранитель» действительно затрудняет доступ к сливной пробке и фильтру, растягивая процедуру на неопределенное время. И, наверное, на сомнительных СТО клиентов в самом деле просят оплатить дополнительные работы. Но если вы обслуживаетесь у официалов, то бояться нечего — те строго следуют единым нормативам.

ТРЕБУЕТ ОЧИСТКИ

Жалуются в интернетах и на то, что защита картера собирает на себе всю грязь, прилетающую с дороги. Якобы, приходится тратить время или деньги еще и на регулярную очистку элемента. Конечно, хотя бы раз в год ей следует уделять внимание — с этим не поспоришь. Другой вопрос: а если бы не защита, то где, по вашему, скапливался бы весь природный «мусор»? Правильно, в подкапотном пространстве. Оно вам надо?

И ВСЕ-ТАКИ ВРЕДИТ?

Существуют, правда, и два обоснования «против», с которыми крайне сложно не согласиться. К примеру, что защита на пару сантиметров «подъедает» дорожный просвет — клиренс, как известно, измеряется по самой нижней точке двигателя, коей и является картер. Кроме того, она слегка затрудняет вентиляцию моторного отсека, что в жаркую погоду чревато перегревом силового агрегата.

Фото: prom.ua

ДУРАКИ И ДОРОГИ

Тем не менее, все это не так страшно, как разбитый асфальт, которым «славится» Россия. Попадешь в глубокую яму — пиши пропало, готовь денежки на ремонт. А незамеченный бордюр или какое-либо другое препятствие, возникшее словно из ниоткуда? Даже тем, кто не пресекает черту своего города, стоит задуматься о защите картера. Чего уж говорить о любителях экстремальных офф-роуд покатушек.

СОГЛАСНЫ, СТАВИМ

Автовладельцам, склоняющимся к установке защитного элемента, наверняка пригодится информация о том, из чего он изготавливается, дабы понимать, чего ожидать. Щит из нержавеющей стали тяжелый, довольно прочный и недорогой. А вот алюминиевый лист обойдется чуть дороже, зато он легче. Самый же лучший вариант — бьющий по карману карбон: надежный и почти невесомый.

Остается лишь добавить, что защита картера не гарантирует стопроцентную безопасность агрегата — даже с ней существуют риски травмировать мотор при сильном ударе, хоть они и минимальные. А чтобы сохранить двигатель наверянка, следует быть предельно аккуратным при поездке: внимательнее смотреть на дорогу, не лезть туда, где машинам ездить не должно, и не гонять, особенно в темное время суток в условиях недостаточной видимости.

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14 сентября 2018
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