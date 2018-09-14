Почему обязательно нужно устанавливать защиту картера на авто

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Еще один довод любителей подешевле: «защита картера мешает при замене масла, механики будут брать с вас больше денег». Все так, «предохранитель» действительно затрудняет доступ к сливной пробке и фильтру, растягивая процедуру на неопределенное время. И, наверное, на сомнительных СТО клиентов в самом деле просят оплатить дополнительные работы. Но если вы обслуживаетесь у официалов, то бояться нечего — те строго следуют единым нормативам.

ТРЕБУЕТ ОЧИСТКИ

Жалуются в интернетах и на то, что защита картера собирает на себе всю грязь, прилетающую с дороги. Якобы, приходится тратить время или деньги еще и на регулярную очистку элемента. Конечно, хотя бы раз в год ей следует уделять внимание — с этим не поспоришь. Другой вопрос: а если бы не защита, то где, по вашему, скапливался бы весь природный «мусор»? Правильно, в подкапотном пространстве. Оно вам надо?

И ВСЕ-ТАКИ ВРЕДИТ?

Существуют, правда, и два обоснования «против», с которыми крайне сложно не согласиться. К примеру, что защита на пару сантиметров «подъедает» дорожный просвет — клиренс, как известно, измеряется по самой нижней точке двигателя, коей и является картер. Кроме того, она слегка затрудняет вентиляцию моторного отсека, что в жаркую погоду чревато перегревом силового агрегата.