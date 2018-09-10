Mitsubishi объявила российские цены на обновленный Outlander

После легкого фейслифтинга модель обзавелась по-новому оформленной фальшрадиаторной решеткой, модифицированными передним и задним бамперами, головной оптикой с усовершенствованной конструкцией светодиодных ходовых огней, а также колесными дисками с иным рисунком.

В салоне новинки для всех комплектаций появились новая подсветка кнопок стеклоподъемников, сиденья с более серьезной боковой поддержкой, освежающие внутреннюю отделку накладки на центральную панель и двери, дополнительные USB-порты, а также улучшенная шумоизоляция. Обладатели полноприводных версий оценят удобство электронного «ручника». Кроме того, разработчики перенастроили подвеску и рулевое управление.

В силовой гамме все по-старому: уже проверенные бензиновые двухлитровый мотор мощностью 146 л. с. и 167-сильный двигатель объемом 2,4 л, агрегатированные с вариатором, а также трехлитровый агрегат с отдачей 227 «лошадей», который работает в паре с шестискоростным «автоматом».

Стоимость обновленного «Аутлендера» стартует от 1 639 000 рублей, а прайсы на старшую комплектацию начинаются от 2 400 000 «целковых». Надо заметить, что дорестайлинговый вариант кроссовера оценивается от 1 559 000 «деревянных».