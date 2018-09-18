Еврокомиссия начала расследование против Daimler, Volkswagen и BMW

Фото: BMW
Еврокомиссия инициировала расследование против немецких компаний BMW, Daimler, Volkswagen, Audi и Porsche. Автостроители подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза: правоохранителям предстоит доказать, что руководители марок состоят в многолетнем сговоре.
Светлана Ермолаева

Европейская комиссия проверяет факт противозаконной договоренности между немецкими автогигантами Daimler, Volkswagen и BMW. Властям стало известно о том, что руководители этих компаний принимали участие в совещаниях, где обсуждались способы притормаживания разработки технологий для снижения уровня выбросов вредных веществ.

По словам комиссара Маргрете Вестагера, автостоители должны, по идее, активно внедрядть системы, которые способствуют «очищению» выхлопов бензиновых и дизельных легковушек. А вместо этого немецкие производители всячески препятствуют нововведениям, преследуя собственные цели.

- Сговор, если он будет доказан, лишил потребителей возможности покупать более «чистые» автомобили. И это несмотря на то, что соответствующие технологии уже разработаны, — отметил Вестагер.

По данным зарубежных СМИ, на сегодняшний день достаточных доказательств вины немецких компаний у Еврокомиссии нет. Предполагается, что сговор действует еще с конца прошлого столетия.

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18 сентября 2018
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