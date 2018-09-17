Кроссоверы BMW становятся в России все популярнее

У нас производитель предлагает «Икс пятый» с четырьмя моторами в силовой линейке: двумя бензиновыми мощностью 349 и 462 л. с. и парой дизелей с отдачей 249 и 400 «лошадей». Цена стартует от 4 760 000 рублей.

Вторую строчку занимает BMW X4. Кросс-купе за последний летний месяц выбрали 382 покупателя, при этом доля рынка автомобиля выросла на 210,6%. На третьем месте поселился BMW X3 тоже показавший трехзначный показатель роста продаж — 115,5%, за отчетный период это авто разошлось тиражом в 319 экземпляров.

Четвертая и пятая позиции в хит-параде достались самому большому в линейке BMW X6 и компактному X1 соответственно. И если продажи первого выросли на 2% (274 машины), то рынок сбыта второго подскочил сразу на 21,5% (226 кроссоверов), сообщает агентство «Автостат-Инфо».

Аутсайдером рейтинга стал BMW X2. Новинку, которая совсем недавно появилась у российских дилеров, увезли 108 владельцев. Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже успел прокатиться на автомобиле — все подробности тест-драйва можно найти здесь.

Напомним, что всего за прошедший месяц BMW отдала покупателям 3 006 автомобиля, поднявшись на 27%.