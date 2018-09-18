В продаже появился Hummer H2 из «Ералаша»

«Американец» выставлен на продажу в одном из автосалонов Мурманска. Под капотом пятидверного внедорожника спрятан шестилитровый бензиновый мотор, мощность которого «разогрели» со штатных 321 л. с. до 550. Причем, как уверяет владелец, на расход топлива это почему-то не влияет. Двигатель работает в паре с доработанной автоматической коробкой передач.

В результате тюнинга автомобиль лишился пневматической подвески, дорожный просвет был занижен, поэтому продавец не рекомендует отправляться на этой машине покорять российское бездорожье.

Салон полностью перекроен и выполнен в стиле «Сафари» с изображением носорогов. Потолок со сдвижным люком подсвечен «звездным небом». В комплекте предложена как летняя 26-дюймовая «резина», так и зимние колеса диаметром 22 дюйма.

Если верить объявлению на интернет-площадке по продаже транспортной техники «Юла Авто», выставленный на продажу Hummer H2, «засветился» на телеэкранах в детском юмористическом тележурнале «Ералаш», а также участвовал в съемках фильмов.