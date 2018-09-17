5 внедорожников Mitsubishi, сломавших представление о полном приводе

С 1978 года японскому производителю удалось реализовать 4,7 миллиона пикапов, и самый первый из них назывался Mitsubishi Forte. Экспортные версии этой модели получили известный у нас индекс L200. А в далеком 1980-ом вышла первая полноприводная модификация, которая положила начало семейству современных Pajero и Delica.

Платформы пикапов первого и второго поколений производились в Японии на заводе Mitsubishi Motors Ohe, а с 1995 году модели третьей генерации преимущественно выпускались уже на заводе Laem Chabang в Таиланде. Сейчас это крупнейшая производственная площадка Mitsubishi Motors, где ежегодно с конвейера сходят более 400 000 автомобилей.