5 внедорожников Mitsubishi, сломавших представление о полном приводе

За минувшие шесть месяцев продажи пикапов в России выросли более, чем на треть, и уже не первый год в тройку лидеров сегмента входит Mitsubishi L200. В текущем году автомобиль разошелся тиражом в 1500 экземпляров, что в три с лишним раза больше, чем в прошлом. И это событие японцы могут приурочить к своему юбилею — первый пикап компания Mitsubishi выпустила ровно сорок лет назад. Портал «АвтоВзгляд» поковырялся в истории внедорожников марки, и выяснил кое-что любопытное.
С 1978 года японскому производителю удалось реализовать 4,7 миллиона пикапов, и самый первый из них назывался Mitsubishi Forte. Экспортные версии этой модели получили известный у нас индекс L200. А в далеком 1980-ом вышла первая полноприводная модификация, которая положила начало семейству современных Pajero и Delica.
Платформы пикапов первого и второго поколений производились в Японии на заводе Mitsubishi Motors Ohe, а с 1995 году модели третьей генерации преимущественно выпускались уже на заводе Laem Chabang в Таиланде. Сейчас это крупнейшая производственная площадка Mitsubishi Motors, где ежегодно с конвейера сходят более 400 000 автомобилей.
Первое поколение
Дебют однотонного заднеприводного пикапа Mitsubishi Forte состоялся в сентябре 1978 года. Модель, которая предлагалась в единственном варианте кузова с двухдверной кабиной, оснащалась двумя моторами объемом 2,0 л и 1,6 л. В Северной Америке был доступен 2,6-литровый силовой агрегат, а в ряде других стран продавался пикап с 2,3-литровым дизельным двигателем. За рубежом Forte был известен под именем Truck и L200.
Второе поколение
В марте 1986 года Mitsubishi Motors запустил в серию модель второй генерации. Теперь автомобиль предлагался в трех вариантах кузова: двухместный пикап с двухдверной кабиной Single Cab, двухдверная версия с двумя рядами сидений Club Cab, а также четырехдверный вариант с четырьмя местами Double Cab. Для модификации с парой дверей были доступны варианты со стандартным и удлиненным кузовом.
Автомобиль оснащался задним или полным приводом, а в силовую линейку вошли бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,6 л, а также модифицированный 2,5-литровый турбодизель. В мае 1991 года на японском рынке дебютировала версия Strada в кузове с четырехдверной кабиной Double Cab.
Третье поколение
В ноябре 1995 года в Таиланде был представлен новый пикап L200 Strada. Модель выпускалась на производственной площадке MSC Thai Laem Chabang Plant и экспортировалась в Европу, Океанию, Латинскую Америку, на Ближний Восток и в Африку.. Автомобиль продавался также в трех модификациях кузова — с двухдверной кабиной на два места, четырехместный вариант с двумя дверями, а также с четырехдверный пикап с двумя рядами.
L200 Strada оснащался дизельными моторами объемом 2,5 или 2,8 л., но самое главное, что на этой модели дебютировала усовершенствованная система полного привода, известная как Easy Select 4WD.
Четвертое поколение
В августе 2005 года Mitsubishi Motors выпустил новый пикап, который получил название Triton. Вскоре после его премьеры в Таиланде внедорожник стал продаваться на 150 странах мира.
В силовую линейку новой модели вошли двигатели объемом 2,5 мощностью и 3,2 литра с системой впрыска Common Rail. Мощность агрегатов составляла 136 л. с. и 178 л. с. соответственно. Автомобиль оснащался задним и полным приводом. При этом в нем впервые использовалась модернизированная система Super Select 4WD, которая считается одной из лучших в мировом автопроме. Также были доступны версии с прежней функцией полного привода Easy Select 4WD.
Пятое поколение
В ноябре 2014 года вышло в свет нынешняя генерация пикапа, известного у нас как L200. На мировом рынке в силовой линейке модели были представлены новый турбодизель объемом 2,4 литра MIVEC, прежняя дизельная 2,5-литровая «четверка» и бензиновый агрегат объемом 2,4 литра.
Автомобиль предлагалается как в заднеприводной версии, так и в полноприводной модификации с системой Super Select 4WD-II. В ближайшем будущем Mitsubishi Motors планирует выход обновленного пикапа.