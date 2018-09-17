Почему даже новый мотор может начать жрать масло

Если в целях экономии кровно нажитых вы решите отказаться от масла, рекомендованного автостроителем, то и в подобном случае иногда наблюдается повышенный расход. Кроме того, «масложор» может проявиться при применении смазки с неподходящей вязкостью. Например, когда она не соответствует условиям эксплуатации автомобиля. Иными словами, зимой следует использовать более вязкое и устойчивое к отрицательным температурам продукт. Летом — наоборот. Также всевозможные присадки могут негативным образом отразиться на расходе масляной жидкости.

После того, как убедитесь, что проблема кроется не в технической жидкости, удостоверьтесь в отсутствии течей. Присматривайтесь к тем местам, где паркуете автомобиль: о нарушении герметичности системы могут свидетельствовать даже еле заметные темные пятна на асфальте, не говоря уже о лужах. Продолжать движение на «сопливой» машине крайне нежелательно — дабы не угробить силовой агрегат, лучше сразу вызвать эвакуатор.

Однако если никакие видимые следы на асфальте не обнаруживаются, это вовсе не означает, что течи нет. К несчастью автовладельцев нередко случается, что масло едва-едва сочится через уплотнители, задерживаясь на корпусе двигателя. Помимо того, некоторые течи проявляются лишь на ходу при рабочих температурах. Можно ли их выявить? Разумеется, но только в автосервисе.