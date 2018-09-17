Почему даже новый мотор может начать жрать масло

«Почему мотор пожирает слишком много масла?» — больной вопрос, мучающий многих небезразличных автовладельцев. Еще бы, ведь увеличенный расход смазки может свидетельствовать о серьезных проблемах с силовым агрегатом, решение которых влетит водителю в копеечку. Но в каких случаях «масложор» — это норма, а когда нужно бить тревогу, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Масляное голодание — весьма опасное состояние мотора, при котором узлы и детали получают недостаточно смазки для стабильной и эффективной работы. Если его «проглядеть», то можно довести агрегат до самоубийства. В лучшем случае автовладельцу, не контролирующему уровень масла, светит залегание поршневых колец, в худшем — поломки распределительного и коленчатого вала, клин поршней и гибель блока двигателя.
Не стоит ждать того момента, пока автомобиль начнет судорожно подергиваться при движении, издавать посторонние звуки, а из его выхлопной трубы повалит синий дым. Возьмите за привычку время от времени проверять уровень масла. И не вешайте голову, если вдруг заметите, что мотор начал потреблять больше смазки. Даже если машина совсем новая. На то есть свои причины.
Имейте в виду, что масляный «жор» — обычное явление для многих турбированных моторов, и тех атмосферников, что развивают свыше 200 л. с. Если не хотите тратиться на смазку, то выбирайте авто с менее мощными агрегатами. И не пугайтесь хорошего аппетита новой машины: пока прокладки и сальники привыкают к рабочей температуре, увеличенный расход масла в разумных пределах — это норма.
Вам приходится доливать смазку так же часто, как синоптикам доводится ошибаться в прогнозах? Похоже, какие-то проблемы все же имеются. Для начала убедитесь в том, что масло, которое вы используете, имеет допуск от автопроизводителя. Он означает, что продукт со своим индивидуальным «пакетом» присадок успешно прошел заводские испытания на конкретном двигателе.
Если в целях экономии кровно нажитых вы решите отказаться от масла, рекомендованного автостроителем, то и в подобном случае иногда наблюдается повышенный расход. Кроме того, «масложор» может проявиться при применении смазки с неподходящей вязкостью. Например, когда она не соответствует условиям эксплуатации автомобиля. Иными словами, зимой следует использовать более вязкое и устойчивое к отрицательным температурам продукт. Летом — наоборот. Также всевозможные присадки могут негативным образом отразиться на расходе масляной жидкости.
После того, как убедитесь, что проблема кроется не в технической жидкости, удостоверьтесь в отсутствии течей. Присматривайтесь к тем местам, где паркуете автомобиль: о нарушении герметичности системы могут свидетельствовать даже еле заметные темные пятна на асфальте, не говоря уже о лужах. Продолжать движение на «сопливой» машине крайне нежелательно — дабы не угробить силовой агрегат, лучше сразу вызвать эвакуатор.
Однако если никакие видимые следы на асфальте не обнаруживаются, это вовсе не означает, что течи нет. К несчастью автовладельцев нередко случается, что масло едва-едва сочится через уплотнители, задерживаясь на корпусе двигателя. Помимо того, некоторые течи проявляются лишь на ходу при рабочих температурах. Можно ли их выявить? Разумеется, но только в автосервисе.