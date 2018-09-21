Новый Chevrolet Tahoe впервые замечен на тестах

Фотошпионам впервые удалось поймать в объективы своих камер Chevrolet Tahoe пятой генерации. Вернее, не совсем его, а тестовый мул — то есть, машину в нынешнем кузове, но с новыми агрегатами. Об изменениях, которые претерпит экстерьер внедорожника, говорить по понятным причинам пока преждевременно. Зато уже имеются кое-какие сведения о технической начинке авто.

Так, по данным портала Motor1, следующий Chevrolet Tahoe обзаведется независимой задней подвеской, которая придет на смену пружинной многорычажке. Кроме того, вероятно, инженеры применят большее количество алюминия, чтобы снизить массу машины. Подобное решение было использовано на пикапе Silverado нового поколения, который «сбросил» порядка 200 килограммов.