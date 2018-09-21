Новый Chevrolet Tahoe впервые замечен на тестах

Фото: motor1.com
Компания Chevrolet приступила к дорожным испытаниям внедорожника Tahoe нового, уже пятого по счету поколения. Как ожидается, премьера новинки состоится в следующем году, а в продаже она появится в конце 2019 — в начале 2020.
Виктория Базылева

Фотошпионам впервые удалось поймать в объективы своих камер Chevrolet Tahoe пятой генерации. Вернее, не совсем его, а тестовый мул — то есть, машину в нынешнем кузове, но с новыми агрегатами. Об изменениях, которые претерпит экстерьер внедорожника, говорить по понятным причинам пока преждевременно. Зато уже имеются кое-какие сведения о технической начинке авто.

Так, по данным портала Motor1, следующий Chevrolet Tahoe обзаведется независимой задней подвеской, которая придет на смену пружинной многорычажке. Кроме того, вероятно, инженеры применят большее количество алюминия, чтобы снизить массу машины. Подобное решение было использовано на пикапе Silverado нового поколения, который «сбросил» порядка 200 килограммов.

Что же до моторной гаммы, то в нее, предположительно, войдут 5,3- и 6,2-литровые V8, а также четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра, развивающий 310 л. с. Появление 3,0-литрового турбодизеля крайне маловероятно. Хотя, кто знает — до премьеры еще довольно много времени, никаких официально подтвержденных данных нет. Коробки передач покупателям предложат две: восьми- и десятиступенчатый «автоматы».

О том, с какими агрегатами новый Tahoe доберется до России, и главное — когда это случится, ничего не известно. Напомним, сегодня американский внедорожник продается в нашей стране в единственной модификации с 6,2-литровым V8 мощностью 426 л. с. Стартовая цена машины, доступной в двух комплектациях LT и Premier, составляет 4 370 000 рублей.

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21 сентября 2018
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