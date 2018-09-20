Кто и зачем покупает битые автомобили

Компаний, скупающих битые автомобили, в наши дни видимо-невидимо. В большинстве своем они готовы забирать у собственников как чуть поврежденные машины — с небольшими вмятинами или царапинами — так и те экземпляры, что восстановлению уже не подлежат. Марка и модель авто, его пробег, год выпуска и степень нанесенного ущерба значения не имеют. И при всем при этом клиенту общается еще и щедрое вознаграждение. Так в чем же подвох, и есть ли он вообще?

Условия, на которых подобные компании предлагают заключить сделку, в самом деле весьма привлекательны. Некоторые конторы обещают купить машину по цене в 90% от среднерыночной. Многим автовладельцам, оправившимся после серьезной аварии, куда проще воспользоваться их услугами, нежели потратится на ремонт, а потом переживать, купит ли кто-нибудь их битую машину. Не говоря уж о тех ситуациях, когда авто идет под списание.

С автовладельцами все понятно, а что имеют с этого скупщики? Им-то поврежденные машины зачем?