Кто и зачем покупает битые автомобили

Фото: www.sub5zero.com
Пока одни водители, подбирая себе машину на «вторичке», шарахаются от битых автомобилей, другие, напротив, жадно на них охотятся. И судя по количеству объявлений в Сети и газетах, любителей автохлама среди наших сограждан предостаточно. Кому, а главное — зачем нужны побывавшие в серьезных ДТП авто, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Компаний, скупающих битые автомобили, в наши дни видимо-невидимо. В большинстве своем они готовы забирать у собственников как чуть поврежденные машины — с небольшими вмятинами или царапинами — так и те экземпляры, что восстановлению уже не подлежат. Марка и модель авто, его пробег, год выпуска и степень нанесенного ущерба значения не имеют. И при всем при этом клиенту общается еще и щедрое вознаграждение. Так в чем же подвох, и есть ли он вообще?

Условия, на которых подобные компании предлагают заключить сделку, в самом деле весьма привлекательны. Некоторые конторы обещают купить машину по цене в 90% от среднерыночной. Многим автовладельцам, оправившимся после серьезной аварии, куда проще воспользоваться их услугами, нежели потратится на ремонт, а потом переживать, купит ли кто-нибудь их битую машину. Не говоря уж о тех ситуациях, когда авто идет под списание.

С автовладельцами все понятно, а что имеют с этого скупщики? Им-то поврежденные машины зачем?

Фото: www.komcity.ru

НАВАРИМСЯ ЗА ВАС

Если автомобиль, приобретенный после аварии, пострадал незначительно, то, скорее всего, его восстановят и продадут по более высокой цене. Как правило, скупщики автохлама либо располагают собственным сервисом слесарного и кузовного ремонта, либо с таковым сотрудничают. Однако, как показывает практика, им нечасто достаются такие «легкие» машины — мало кто отказывается от своей «ласточки» из-за разбитого стекла и помятого бампера.

ДОНОР ОРГАНОВ

В случае, когда повреждения достаточно серьезные, и приводить автомобиль в чувства уже не особо выгодно, скупщики разбирают его на запчасти. Оригинальные детали пользуются у потребителей все же большим спросом на рынке, нежели недолговечные китайские подделки, и потому на них вполне реально подзаработать. А вытащить из битой машины всегда что-то можно, если только по ней не прокатился танк.

Фото: vz.ua

ОДИН ПЛЮС ОДИН

Альтернативный сценарий, по которому развиваются события в случае с глубоко поврежденным, но все же живым автомобилем — сборка из нескольких машин одной. За копейки приобретаются два полумертвых транспортных средства, а спустя некоторое время на «вторичке» выставляется одно, но вполне себе приличное, лишь побывавшее, со слов продавца, в «небольшом ДТП». Времени этот процесс занимает предостаточно, но все усилия окупаются с лихвой.

ГРУДА МЕТАЛЛА

Когда автомобиль превращается в металлолом — после встречи, скажем, с тем же танком — из него уже мало что слепишь. Но ведь и такие машины скупщики охотно берут! Правда, в подобных ситуациях их интересует не столько сам транспорт, сколько его документы. Эти бумаги в дальнейшем перепродают тем, кто перегоняет из-за границы нерастаможенные авто. На «двойнике» перебиваются номера агрегатов, согласно тем, что указаны в фальшивом паспорте, и вуаля, на машине можно вполне «легально» передвигаться.

… Получается, подобные сделки выгодны обеим сторонам. Автовладелец экономит свое время, нервные клетки, а в некоторых случаях и деньги. Что же до скупщиков, то и они не остаются в накладе — их бизнес процветает. Стоит, правда, учитывать, что и среди них попадаются мошенники, способные забрать машину и исчезнуть без следа. Поэтому прежде, чем связаться с какой-либо компанией, заинтересованной в битых авто, следует досконально изучить информацию о ней, ознакомиться с отзывами и рассмотреть альтернативные варианты.

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20 сентября 2018
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