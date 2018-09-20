Самый дорогой Toyota Land Cruiser 200 приехал в Россию

Внешне отличить «Крузак» в новой комплектации можно только по иному рисунку решетки радиатора, бамперам с пересмотренным дизайном и хромированными элементами, и серебристыми табличками с громким названием комплектации.

В салоне внедорожника ромбовидная прострочка кожаных сидений поменялась на продольную, появилась вышивкой на спинках с именем вариации и точно такой же надписью, проецируемой на поверхность дороги при открытых дверях.

Разработчики оснастили новинку, как и все остальные модели Toyota и Lexus, противоугонной маркировкой, которая разрушается при несанкционированном доступе в автомобиль.

Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge может похвастать четырехзонным климат-контролем, акустической системой фирмы JBL и адаптивной гидропневматической подвеской.

Силовую гамму полноприводный автомобиль сохранил: он комплектуется либо 4,6-литровым бензиновым мотором мощностью 309 л. с., либо турбированным дизелем объемом 4,5 л с отдачей 249 «лошадей» — на выбор. Оба агрегатируются с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Стоимость нового «проходимца» стартует от 5 750 000 рублей.