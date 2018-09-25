Новый Audi A6 сертифицирован в России с одним мотором

В сертификате на новый Audi A6, действущем с 18 сентября, фигурирует единственный бензиновый мотор с турбонаддувом V6 3.0 TFSI мощностью 340 л. с. Аналогичным двигателем на российском рынке оснащаются модели A7 и A8. Силовой агрегат во всех случаях комплектуется семиступенчатым «роботом» и полным приводом quattro ultra.

По предварительной информации, новый А6 поступит к российским официальным дилерам в конце ноября. Цена седана стартует от 3,9 миллионов рублей.

Что касается представительского Audi A8, то, согласно новому ОТТС, кроме 340-сильной «турбошестерки» к нам приедет версия с более мощным 460-сильным V8 4.0 TFSI. Автомобиль будет оснащаться восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. На нашем рынке такие седаны запустят в продажу до конца года, но их стоимость пока не объявлена.