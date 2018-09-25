Новый Volkswagen Golf обрел первого владельца в России

Volkswagen Golf в топовой версии отличается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками в особенным исполнении Dijon и интерьером салона, получившим название Piano Black (переводится как «фортепьяно»).

Наверняка владельцу придется по вкусу водительское кресло с регулировкой по 14-и положениям и с функцией массажа. Добавляют комфрта светодиодная подсветка салона, два USB-порта, виртуальная «приборка» и мультимедиа с навигацией. Такой вариант хечбэка оценивается от 1 649 900 рублей.

Стоит отметить, что модель в России представлена с двумя — на выбор — бензиновыми моторами объемом 1,4 л мощностью 125 и 150 л. с., агрегатированные с семискоростной роботизированной коробкой передач. Оба мотора соответствуют экологическим нормам Euro 6.

Авто предлагается в четырех комплектациях: Trendline, Comfortline, R-Line и упомянутой выше Highline. Прайс на Volkswagen Golf у нас начинается от 1 429 900 рублей.