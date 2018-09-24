Audi выпускает «убийцу» Mercedes-Maybach

Будущий флагман Audi A8 получит шильду Horch и более мощные моторы V8 или W12.

Топовая версия представительского седана станет прямым конкурентом Mercedes-Maybach S-класса. При этом ингольштадтцы не будут представлять новинку, как отдельную модель бренда Horch.

Стоит напомнить, что немецкий автопроизводиель Horch создан в 1899 году в Кельне Аугустом Хорьхом. Позднее в 1932 году бренд объединился еще с четырьмя марками (Wanderer, DKW и Audi) в один концерн Auto Union, отсюда и четыре кольца.

Сегодня в России Audi предлагает полноприводный A8 с трехлитровым мотором мощностью 340 л. с., сочетающийся с восьмиступенчатым «автоматом». Стоимость седана стартует от 6 050 000 рублей, а ценник на удлиненную версию Audi A8 L с тем же двигателем начинается от 6 840 000 «деревянных».