На что обратить внимание при покупке внедорожника

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

С трансмиссией, по сути, все то же самое. Современные АКП надежны и «умны» — они прекрасно чувствуют себя как в городе, так и на бездорожье. Однако в очень жестких условиях эксплуатации — в захватывающих путешествиях по лесам и полям — с «автоматом» может возникнуть куда больше проблем, чем с «механикой». Так что по возможности лучше брать внедорожник на «ручке»: так будет проще, приятнее и спокойнее.

ТИП РАМЫ

Нынешние «вездеходы» можно разделить на рамные и те, что с несущим кузовом. Первые рассчитаны главным образом на офф-роуд покатушки: они менее прихотливы и более прочны. Последние же могут похвастать сниженной массой, лучшей управляемостью, маневренностью и устойчивостью. Чтобы понять, какой автомобиль подойдет именно вам, еще разок спросите себя, для каких целей вам необходима «большая» машина.

ОСНАЩЕНИЕ

Разумеется, имеет смысл обратить внимание и на комплектацию внедорожника. Помимо «понижайки» и блокировок дифференциалов, на бездорожье могут пригодиться система выбора режима движения, пневматическая подвеска, а также всевозможные электронные помощники, ассистирующие водителю как в «болоте», так и на тесных городских парковках.