На что обратить внимание при покупке внедорожника

Фото: www.1zoom.me
Многие современные водители мечтают о брутальных внедорожниках — практичных и в то же время солидных автомобилях, способных покорять как самое глухое бездорожье, так и девичьи сердца. Но далеко не все из них знают о некоторых нюансах, на которые следует обращать внимание, выбирая себе «большую» машину.
Кристина Извекова

Автомобильные рынок кишит самыми разными моделями, начиная от традиционных седанов-хетчбэков, заканчивая навороченными фастбэками, купеобразными кроссоверами и иже с ними. Однако во всем этом разнообразии особняком стоят внедорожники, обладать которыми нынче очень модно. Если раньше «проходимцев» покупатели по большей части рыбаки, охотники, фермеры или те, кто часто выезжает на природу, то теперь за ними гоняются толстосумы в пиджачках и губастенькие барышни.

Нельзя сказать, что цены на внедорожники в наши дни пробивают потолок, отнюдь. Даже в шоу-румах дилеров китайских марок можно отыскать вполне себе сносные «вездеходы», которые по своим прайсам не сильно уступают привлекательным европейским седанам. И потому совершенно не удивительно, что многие водители, решившие обновить транспортное средство, ведут поиски именно в этом направлении.

Фото: Land Rover

Внедорожник как таковой — с блокируемыми дифференциалами и рамой — мало кому нужен. Спросите любого, кто грезит о «проходимце», что для него самое главное, и вы, вероятно, услышите что-то про полный привод, солидный клиренс, вместительный багажник и просторный салон. Таким товарищам вряд ли будет интересно, на что нужно обращать внимание при покупке машины в этом кузове. А для всех остальных — тех, кто реально собирается «месить грязь» — рассказываем…

ДВИГАТЕЛЬ

С приводом и дорожным просветом, полагаем, вы разберетесь сами. Перейдем к самому главному — силовому агрегату. Выбирая мотор, нужно исходить из того, какие цели вы преследуете. Если планируете на машине действительно много ездить, берите «дизель» — он более тяговит и экономичен, хотя и уязвим при низких температурах. В том же случае, когда авто вам необходимо исключительно для хвастовства перед друзьями и коллегами, подойдет и «бензин».

Фото: Mercedes-Benz

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

С трансмиссией, по сути, все то же самое. Современные АКП надежны и «умны» — они прекрасно чувствуют себя как в городе, так и на бездорожье. Однако в очень жестких условиях эксплуатации — в захватывающих путешествиях по лесам и полям — с «автоматом» может возникнуть куда больше проблем, чем с «механикой». Так что по возможности лучше брать внедорожник на «ручке»: так будет проще, приятнее и спокойнее.

ТИП РАМЫ

Нынешние «вездеходы» можно разделить на рамные и те, что с несущим кузовом. Первые рассчитаны главным образом на офф-роуд покатушки: они менее прихотливы и более прочны. Последние же могут похвастать сниженной массой, лучшей управляемостью, маневренностью и устойчивостью. Чтобы понять, какой автомобиль подойдет именно вам, еще разок спросите себя, для каких целей вам необходима «большая» машина.

ОСНАЩЕНИЕ

Разумеется, имеет смысл обратить внимание и на комплектацию внедорожника. Помимо «понижайки» и блокировок дифференциалов, на бездорожье могут пригодиться система выбора режима движения, пневматическая подвеска, а также всевозможные электронные помощники, ассистирующие водителю как в «болоте», так и на тесных городских парковках.

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24 сентября 2018
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