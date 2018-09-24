На что обратить внимание при покупке внедорожника

Автомобильные рынок кишит самыми разными моделями, начиная от традиционных седанов-хетчбэков, заканчивая навороченными фастбэками, купеобразными кроссоверами и иже с ними. Однако во всем этом разнообразии особняком стоят внедорожники, обладать которыми нынче очень модно. Если раньше «проходимцев» покупатели по большей части рыбаки, охотники, фермеры или те, кто часто выезжает на природу, то теперь за ними гоняются толстосумы в пиджачках и губастенькие барышни.
Нельзя сказать, что цены на внедорожники в наши дни пробивают потолок, отнюдь. Даже в шоу-румах дилеров китайских марок можно отыскать вполне себе сносные «вездеходы», которые по своим прайсам не сильно уступают привлекательным европейским седанам. И потому совершенно не удивительно, что многие водители, решившие обновить транспортное средство, ведут поиски именно в этом направлении.