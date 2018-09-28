Maserati выпустил Ghibli в новой ограниченной серии

Maserati Ghibli Ribelle сохранил в своей силовой линейке все те же моторы, что и базовая модель. Седан предложен с турбированным дизелем V6 мощностью 275 л. с. и с парой бензиновых «турбошестерок» с отдачей 350 и 430 «лошадей» — на выбор взыскательных покупателей. Моторы созданы Maserati Powertrain и собираются на мощностях Ferrari в итальянском городе Маранелло.

Внешность авто украшают 19-дюймовые колесные диски, окрашенные с матовый черный цвет, который оттеняет красная гравировка и такого же цвета тормозные суппорты.

В интерьере вызывает интерес дизайн центральной консоли в красно-черных цветах с элементами из лакированного дерева. С комфортом прочувствовать спортивный дух автомобиля владельцу помогут спортивные сиденья в тех же красно-черных тонах с регулировкой электроприводом в 12 положениях.

Машину в «бунтарской» версии за отдельные деньги можно дополнить пакетом Ribelle Plus. Он отличается ламинированными тонированными стеклами, светодиодной адаптивной головной оптикой, аудиопроигрывателем Harman Kardon и люком в крыше.