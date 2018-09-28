Maserati выпустил Ghibli в новой ограниченной серии

Фото: Maserati
Компания Maserati выпускает на рынок Ghibli в новой версии Ribelle ограниченным тиражом всего в 200 экземпляров. Автомобиль будет доступен для стран Европы, Ближнего Востока и Африки с начала октября. Новинка получила эксклюзивный оттенок окраски кузова — слюдяной черный цвет Nero Ribelle.
Светлана Ермолаева

Maserati Ghibli Ribelle сохранил в своей силовой линейке все те же моторы, что и базовая модель. Седан предложен с турбированным дизелем V6 мощностью 275 л. с. и с парой бензиновых «турбошестерок» с отдачей 350 и 430 «лошадей» — на выбор взыскательных покупателей. Моторы созданы Maserati Powertrain и собираются на мощностях Ferrari в итальянском городе Маранелло.

Внешность авто украшают 19-дюймовые колесные диски, окрашенные с матовый черный цвет, который оттеняет красная гравировка и такого же цвета тормозные суппорты.

В интерьере вызывает интерес дизайн центральной консоли в красно-черных цветах с элементами из лакированного дерева. С комфортом прочувствовать спортивный дух автомобиля владельцу помогут спортивные сиденья в тех же красно-черных тонах с регулировкой электроприводом в 12 положениях.

Машину в «бунтарской» версии за отдельные деньги можно дополнить пакетом Ribelle Plus. Он отличается ламинированными тонированными стеклами, светодиодной адаптивной головной оптикой, аудиопроигрывателем Harman Kardon и люком в крыше.

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28 сентября 2018
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