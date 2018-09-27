3 причины возникновения неприятного запаха в салоне авто

Долго находиться в машине, чей салон своими ароматами напоминает мусорный бак, под силу далеко не каждому. Как правило, при малейших же проявлениях неприятных запахов водители бросают все свои силы и средства на их устранение: покупку чистящих средств, дорогостоящие химчистки, диагностики в автосервисах… Духов разве что не вызывают.
Здесь можно провести параллель с медициной: мало снимать лекарствами симптомы болезни — нужно искоренять причину. Так и с «благовониями» в автомобиле. Угрохайте хоть десять своих зарплат, скупите хоть весь ассортимент средств против мерзких запахов. Но пока не выявите, откуда «растут ноги», проблема не исчезнет. Это, пожалуй, самое сложное в борьбе за комфортное пребывание в машине.