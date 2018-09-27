3 причины возникновения неприятного запаха в салоне авто

Фото: www.mec-life.com
Неприятный запах в авто? И тут поиск причины его возникновения превращается в настоящий квест. Водители могут чувствовать омерзительные ароматы тухлых яиц, горелого пластика, плесени и прочие невыносимые «благоухания». Где искать виновника, а — главное — как избавиться от зловония, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Долго находиться в машине, чей салон своими ароматами напоминает мусорный бак, под силу далеко не каждому. Как правило, при малейших же проявлениях неприятных запахов водители бросают все свои силы и средства на их устранение: покупку чистящих средств, дорогостоящие химчистки, диагностики в автосервисах… Духов разве что не вызывают.

Здесь можно провести параллель с медициной: мало снимать лекарствами симптомы болезни — нужно искоренять причину. Так и с «благовониями» в автомобиле. Угрохайте хоть десять своих зарплат, скупите хоть весь ассортимент средств против мерзких запахов. Но пока не выявите, откуда «растут ноги», проблема не исчезнет. Это, пожалуй, самое сложное в борьбе за комфортное пребывание в машине.

Фото: snap361.net

ПОЛОЖИЛ И ЗАБЫЛ

Нередко проблема зловония кроется в продуктах питания, пролежавших в автомобиле дольше положенного. Подумайте, не мог ли кто-нибудь — вы или пассажиры — по неосторожности обронить огрызок яблока, кусочек колбаски из бутерброда или рыбешку, пойманную на речке в прошлые выходные. Имеет смысл досконально обследовать весь салон — особое внимание уделите труднодоступным местам.

ОКУНУЛИСЬ С ГОЛОВОЙ

Если забытой еды в машине вы не обнаружили, то не исключено, что виновником «торжества» является жидкость. Скажем, пролитая на сиденья газировка, слюни любимого пса, вода из той самой речки, в которой вы купались на рыбалке, или же мерзость, принесенная в авто на подошве чьих-то ботинок. Вряд ли удастся потрогать «причину» руками: остается лишь принюхиваться и присматриваться к возможным источникам вони.

ВОНЬ КАК ЗОВ О ПОМОЩИ

Снова мимо? Тогда, быть может, все дело в технических запахах, которые издает сама машина, пытаясь привлечь к себе внимание? Аромат сероводорода, ну или тухлых яиц, присущ катализатору. Нет, это вовсе не значит, что устройство требует ремонта. Просто старайтесь аккуратнее обращаться с педалью газа — раскручивайте двигатель плавно, до 2000 — 2500 оборотов, и никаких зловоний не будет.

Фото: www.elconfidencial.com

Аромат, напоминающий сожженный пластик, знаком многим водителям еще со времен автошколы. Так, как правило, «благоухает» умирающий диск сцепления. Неправильно или несвоевременно «дергаете» рычаг коробки передач — вот вам и результат. Если машина оборудована «автоматом», то причина кроется в чем-то другом. К примеру, в течи технических жидкостей или подгорелой проводке. Срочно в сервис!

Целесообразно заглянуть на СТО и в том случае, когда в машине отдает чем-то сладковатым или плесенью. Первый запах может указывать на проблемы с радиатором печки, в то время как второй — на засорившийся фильтр кондиционера или салона, как его называют по-другому. Прислушиваясь к ароматам, не забывайте и про индикацию на приборной панели. Быть может, она подскажет что-то дельное.

БОЙ ВРАГУ

От того, какую причину вы обнаружите, будет зависеть и план дальнейших действий. Найдете огрызок или следы «Фанты» — обработайте место чистящим средством. А если речь идет о сиденьях, то снимите и постирайте обшивку. Разобраться с ковриками, от которых разит чем-то гадким, тоже нетрудно — хорошенечко их промойте и просушите. Тухлые яйца «выводятся» открытыми окнами, а прочие технические ароматы — устранением неисправностей.

автохимия
27 сентября 2018
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