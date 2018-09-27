3 причины возникновения неприятного запаха в салоне авто

ПОЛОЖИЛ И ЗАБЫЛ

Нередко проблема зловония кроется в продуктах питания, пролежавших в автомобиле дольше положенного. Подумайте, не мог ли кто-нибудь — вы или пассажиры — по неосторожности обронить огрызок яблока, кусочек колбаски из бутерброда или рыбешку, пойманную на речке в прошлые выходные. Имеет смысл досконально обследовать весь салон — особое внимание уделите труднодоступным местам.

ОКУНУЛИСЬ С ГОЛОВОЙ

Если забытой еды в машине вы не обнаружили, то не исключено, что виновником «торжества» является жидкость. Скажем, пролитая на сиденья газировка, слюни любимого пса, вода из той самой речки, в которой вы купались на рыбалке, или же мерзость, принесенная в авто на подошве чьих-то ботинок. Вряд ли удастся потрогать «причину» руками: остается лишь принюхиваться и присматриваться к возможным источникам вони.

ВОНЬ КАК ЗОВ О ПОМОЩИ

Снова мимо? Тогда, быть может, все дело в технических запахах, которые издает сама машина, пытаясь привлечь к себе внимание? Аромат сероводорода, ну или тухлых яиц, присущ катализатору. Нет, это вовсе не значит, что устройство требует ремонта. Просто старайтесь аккуратнее обращаться с педалью газа — раскручивайте двигатель плавно, до 2000 — 2500 оборотов, и никаких зловоний не будет.