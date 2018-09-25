Дизельные моторы угрожают жизни людей

Специалисты из MIT (Массачусетский технологический институт) после масштабных испытаний пришли к выводу, что не только компания Volkswagen, пойманная на фальсификации данных о выбросах вредных веществ дизельными моторами в 2015 году, грешит подделкой показателей. Тем же занимаются и другие автостроители, поставляющие свою продукцию на европейский рынок.

В тестировании, инициированном учеными из MIT, участвовали автомобили с дизельными моторами 11-и производителей: Volkswagen, Renault, PSA, FIAT, Ford, General Motors, BMW, Daimler, Toyota и Hyundai. Исследовались машины, проданные в период с 2000 по 2015 год в двадцати восьми странах Евросоюза, а также в Норвегии и Швейцарии.

Прямой вред в выхлопных газах от дизтоплива приносят оксиды азота. В атмосфере они реагируют с аммиаком: образуются мелкие частицы, которые перемещаются с осадками. Эти вещества проникают глубоко в легкие человека, вызывая респираторные заболевания и пагубно влияя на сердце.

Интересно, что много лет назад, когда дизельные двигатели только-только начали внедрятся в автомобили, их приподносили в Европе как практически «безопасные» для атмосферы. Что же до людей, то об их здоровье тогда совершенно не задумывались…