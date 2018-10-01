Российский рынок LCV вошел в ТОП-5 европейских лидеров

Наша страна вошла в пятерку стран, лидирующих по количеству продаж легкого коммерческого транспорта, благодаря тому, что в этом показателе обогнала Италию всего на 38 единиц.

На четвертой позиции оказалась Испания, где спрос на LCV составил 15414 машин (+20,2%). На третьей строчке расположилась Великобритания с показателем 16 394 экземпяров (+5%). Второе место досталось Германии,где было продано 25 203 легких коммерческих автомобилей (+12,7%), а почетное перовое заняла Франция с результатом 26 204 единиц (+12,7%).

Напомним, что в середине прошедешего лета в нашем автопарке специалисты насчитали больше 4 000 000 легких коммерческих автомобилей. Самыми распространенными на российских дорогах оказались машины от производителя GAZ. Модели с этим логотипом заняли три лидирующих места в рейтинге, который возглавил ГАЗ 3302.