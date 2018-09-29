Тест-драйв обновленного Jeep Cherokee: был джип, да весь вышел?

Наличие в ней брутального «проходимца» Wrangler и комфортабельного покорителя что городских джунглей, что бездорожья Grand Cherokee совершенно понятно. Вполне обоснован унисексуал Compass, ни в одной из комплектаций не лишенный полного привода. И даже маленький девчачий Renegade яснее ясного — дань моде, неизбежная сегментация рынка, etcetera. А вот среднеразмерный Cherokee c его неизбывной кроссоверной сущностью, неоднозначным в текущем пятом поколении дизайном, на котором не отоспался только ленивый, вызывающем ценнике вопросы оставляет. Ответы на них корреспондент портала «АвтоВзгляд» искал за рулем рестайлинговой версии автомобиля, буквально на днях появившегося в шоу-румах российских дилеров марки.
ТЕХАССКИЙ ДЕНДИ
Любой Jeep в массовом автолюбительском представлении всегда рисовался и рисуется этаким бруталом с уникальными внедорожными способностями и умениями, переходящими из поколения в поколение от старика Willys. И хотя Cherokee еще в своей Wagoneer-ипостаси первым стал транжирить прадедушкино бездорожное наследство, еще долгие годы в общем и целом его сохранял и оберегал. Да и сейчас, чего уж там, не спустил полностью. Но при этом к 2014-му году приобрел вполне себе европейский лоск и манеры, показавшиеся многим поклонникам модели уж чересчур для настоящего джипа аристократическими.