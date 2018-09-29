Тест-драйв обновленного Jeep Cherokee: был джип, да весь вышел?

Они, по сути, ограничиваются лишь появлением глянцевых рамок в окантовке дисплея мультимедийки, дефлекторов воздуховодов, селектора АКП и несколько иных — более удачных — цветовых решениях. Нет, имеется еще и броский (7-и или 8,4 дюйма, в зависимости от комплектации) экран мультимедиа, но тут дело скорее не в нем, а в самой системе Uconnect нового поколения.

IT-РЕШЕНИЯ

Вот она действительно очень удобна и приятно удивляет молниеносностью откликов. Без проблем подружив ее со смартфоном на базе любой операционки, можно пользоваться всем имеющимися в его распоряжении приложениями с помощью тачскринового дисплея. Более того — иконки своих любимых приложение легко перетаскиваются на панель главного меню. Впрочем, на скорость эти без преувеличения премиальные опции комфорта никак не влияют. Между тем, ездовые повадки этого Jeep, по крайней мере вооруженного 2,2-литровым дизельком, стоят отдельного разговора. Хотя еще стоит пару слов сказть о внутреннем убранстве. Точнее — удобстве перемещения в пространстве водителя и пассажиров.

НА ДАЛЬНЯК

К посадке первого претензий, даже несмотря на отсутствие ярко выраженной боковой поддержки, нет. Всяческих электрорегулировок кресла плюс настроек руля по выносу и наклону хватит с лихвой, чтобы удобно устроиться человеку любой комплекции. Впрочем, от без пяти минут премиального авто ничего другого ждать и не приходится.

Не менее удобно устроятся тут и четыре пассажира, при этом на заднем диване свободно будут себя чувствовать и габаритные седоки даже в дальней поездке. В которую мы и отправляемся…