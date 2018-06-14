Продажи нового коммерческого транспорта в России продолжают расти

Сегмент LCV (легкий коммерческий транспорт), как и прежде, возглавляет отечественная «Группа ГАЗ», на долю которой пришлось в мае порядка 45% всех продаж. В пользу автомобилей с оленем на радиаторной решетке сделали выбор 4146 покупателей. На второй строчке расположился УАЗ, реализовавший 1184 машины. Третьим же с результатом в 924 единицы стал Mercedes-Benz.

Замыкают лидерскую пятерку LADA и Ford — в мае дилеры этих марок передали клиентам 901 и 818 коммерческих автомобилей соответственно. В первой десятке также оказались Volkswagen (483 шт.), Hyundai (207 шт.), Peugeot (187 шт.), Citroёn (шт.) и FIAT (118 шт.), об этом сообщает агентство «Автостат».

Если же смотреть по моделям, то наибольшим спросом у российских покупателей пользуется «Газель NEXT». В мае этот автомобиль разошелся тиражом в 2476 экземпляров. «Серебро» у другого представителя марки GAZ — машины с индексом 3302. На ней в минувшем месяце остановились 930 человек. В лидерскую тройку также входит Ford Transit — 783 реализованных авто.