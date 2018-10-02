На рынок выходят вьетнамские кроссовер и седан VinFast LUX

Фото производителя
Крупнейший вьетнамский автопроизводитель VinFast покажет на Парижском автосалоне, открывшемся 2 октября 2018 года, две своих первых модели: кроссовер LUX SA 2.0 (позиционируется как внедорожник) и седан LUX A2.0. Довольно странный индекс вместо названия должен подчеркивать, по мнению маркетологов бренда, премиальность автомобилей в частности и амбициозность марки в целом.
Ефим Розкин

Технические характеристике этих первенцев будущего «ведущего автомобильного производителя в Юго-Восточной Азии» пока не разглашаются. Представители компании говорят лишь о высочайшем качестве сборки, якобы гарантированным благодаря тесному сотрудничеству с такими лидерами мировой автоиндустрии, как BMW, Bosch, Magna Steyrɢ, Pininfarina:

– Благодаря такому партнерству наши автомобили, оставаясь вьетнамскими по происхождению, получат итальянский дизайн, европейские технологии и качество мирового уровня, — заявляют представители VinFast. — Производство же будет налажено на сверхсовременном автозаводе в городке Хайфон, что в Северном Вьетнаме…

  • Фото производителя
  • Фото производителя

Кроме того они подчеркивают, что вслед за премиальными моделями, предложат потребителю транспортные средства других классов (включая электромобили), нацеленные на самую широкую аудиторию. Старт продаж LUX SA 2.0 и LUX A2.0 на вьетнамском рынке должен состояться в сентябре будущего года, а когда их увидит остальной мир пока не сообщается.

Что касается российских продаж, то вьетнамцы, судя по всему, в них заинтересованы. По крайней мере в России уже появился официальный представитель бренда для работы со СМИ.

новинки рынка, новая модель
2 октября 2018
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