На рынок выходят вьетнамские кроссовер и седан VinFast LUX

Технические характеристике этих первенцев будущего «ведущего автомобильного производителя в Юго-Восточной Азии» пока не разглашаются. Представители компании говорят лишь о высочайшем качестве сборки, якобы гарантированным благодаря тесному сотрудничеству с такими лидерами мировой автоиндустрии, как BMW, Bosch, Magna Steyrɢ, Pininfarina:

– Благодаря такому партнерству наши автомобили, оставаясь вьетнамскими по происхождению, получат итальянский дизайн, европейские технологии и качество мирового уровня, — заявляют представители VinFast. — Производство же будет налажено на сверхсовременном автозаводе в городке Хайфон, что в Северном Вьетнаме…