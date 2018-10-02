На рынок выходят вьетнамские кроссовер и седан VinFast LUX

Крупнейший вьетнамский автопроизводитель VinFast покажет на Парижском автосалоне, открывшемся 2 октября 2018 года, две своих первых модели: кроссовер LUX SA 2.0 (позиционируется как внедорожник) и седан LUX A2.0. Довольно странный индекс вместо названия должен подчеркивать, по мнению маркетологов бренда, премиальность автомобилей в частности и амбициозность марки в целом.
Технические характеристике этих первенцев будущего «ведущего автомобильного производителя в Юго-Восточной Азии» пока не разглашаются. Представители компании говорят лишь о высочайшем качестве сборки, якобы гарантированным благодаря тесному сотрудничеству с такими лидерами мировой автоиндустрии, как BMW, Bosch, Magna Steyrɢ, Pininfarina:
– Благодаря такому партнерству наши автомобили, оставаясь вьетнамскими по происхождению, получат итальянский дизайн, европейские технологии и качество мирового уровня, — заявляют представители VinFast. — Производство же будет налажено на сверхсовременном автозаводе в городке Хайфон, что в Северном Вьетнаме…
Фото производителя
Фото производителя
Кроме того они подчеркивают, что вслед за премиальными моделями, предложат потребителю транспортные средства других классов (включая электромобили), нацеленные на самую широкую аудиторию. Старт продаж LUX SA 2.0 и LUX A2.0 на вьетнамском рынке должен состояться в сентябре будущего года, а когда их увидит остальной мир пока не сообщается.
Что касается российских продаж, то вьетнамцы, судя по всему, в них заинтересованы. По крайней мере в России уже появился официальный представитель бренда для работы со СМИ.