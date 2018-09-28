Что делать, если ГИБДД не принимает видеозапись ДТП в качестве доказательства

Далеко не все водители осведомлены, как нужно предоставлять видеозапись в качестве доказательства, чтобы она имела юридическую силу. Равно, как и далеко не все стражи порядка беспрекословно принимают дополнительные материалы в делопроизводство. Причины для этого находятся самые разные — иногда даже просто потому, что это требует лишнего времени на оформление документации. А гаишники у нас, как известно, лишний раз свою филейную часть не беспокоят.

Однако согласно ч. 2 ст. 28.2 КоАП, в протоколе помимо основной информации инспектор ГИБДД обязан указать «иные сведения, необходимые для разрешения дела». А запись с помощью видеорегистратора вполне может считаться теми самыми «иными сведениями», имеющими значение для разбирательства-следствия.

Еесли вы уверены, что всесамое важное вашим устройством зафиксировано, то имеете полное право передать эти материалы полицейскому. Тот в свою очередь обязан их принять и вписать в протокол дату и время происшествия, марку и модель видеорегистратора, серийный номер карты памяти, личные данные участников ДТП и другие сведения, которые помогут рассмотрению дела.