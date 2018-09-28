Не секрет, что при разборе ДТП в спорных вопросах видеозапись может служить доказательством виновности или невиновности его участников. А от этого иногда зависит не только сумма штрафа, но и срок лишения свободы. Поэтому крайне важно, чтобы инспектор ГИБДД приобщил видеоматериал к делопроизводству, соблюдая все законные требования. Что делать, если ГИБДД не принимает видеозапись ДТП в качестве доказательства
Далеко не все водители осведомлены, как нужно предоставлять видеозапись в качестве доказательства, чтобы она имела юридическую силу. Равно, как и далеко не все стражи порядка беспрекословно принимают дополнительные материалы в делопроизводство. Причины для этого находятся самые разные — иногда даже просто потому, что это требует лишнего времени на оформление документации. А гаишники у нас, как известно, лишний раз свою филейную часть не беспокоят.
Однако согласно ч. 2 ст. 28.2 КоАП, в протоколе помимо основной информации инспектор ГИБДД обязан указать «иные сведения, необходимые для разрешения дела». А запись с помощью видеорегистратора вполне может считаться теми самыми «иными сведениями», имеющими значение для разбирательства-следствия.
Еесли вы уверены, что всесамое важное вашим устройством зафиксировано, то имеете полное право передать эти материалы полицейскому. Тот в свою очередь обязан их принять и вписать в протокол дату и время происшествия, марку и модель видеорегистратора, серийный номер карты памяти, личные данные участников ДТП и другие сведения, которые помогут рассмотрению дела.
Если инспектор ГИБДД отказывается принимать видеозапись в качестве доказательства, он должен подробно изложить в протоколе причину отказа.
Бывает, что участник ДТП не может предоставить видеосъемку сразу на месте аварии, тогда полицейский указывает в документе, что водитель предъявит ее позже, на группе разбора или в суде. Но в обоих случаях водителю необходимо заранее подать письменное ходатайство о прикреплении видеоролика к материалам дела. Только на этом основании он будет приобщен.
Кстати, запись лучше отдавать после того, как с карты памяти будет удалена лишняя информация, которая может свидетельствовать против вас. Ведь не исключено, что видеорегистратор зафиксировал и ваши правонарушения, за которые придется отвечать, если они попадутся на глаза полицейским. Но имейте в виду, что сделать это необходимо не позднее двух дней с момента аварии. И самое главное — ни в коем случае нельзя редактировать видеоматериал и копировать его на другой носитель. Если экспертиза установит сей факт, ролик в качестве доказательства суд попросту не примет.