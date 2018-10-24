Hyundai выпустил новый бюджетный хетчбэк Santro

Габариты новой модели соответствуют размерам Kia Picanto: длина равна 3 610 мм, ширина — 1 645 мм, высота — 1 560 мм, колесная база — 2 400 мм.

Hyundai Santro оборудован 1,1-литровым мотором, который может работать на бензине и на газе. В первом случае он выдает мощность в 69 л. с., во втором — 59 л. с. В качестве коробки передач предлагаются пятиступенчатая «механика» или пятидиапазонный «робот».

Автомобиль доступен в девяти комплектациях, и в список оснащения входит ABS, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система с сенсорным экраном и камера заднего вида.

Hyundai Santro поступил в продажу пока только на индийский рынок, но, по предварительной информации, производитель не исключает, что хетчбэк будет доступен в других странах. О выходе модели в России ничего не сообщается. Цена хетчбэка в Индии соответствует 347 000—502 000 российских рублей.