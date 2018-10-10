Hyundai переоценила сразу пять моделей в России

Отныне, чтобы стать обладателем «четырехдверки» придется расстаться минимум с 994 000 рублей, а в «максималке» эта машина обойдется в 1 275 000.

Бюджетный Solaris, получивший в сентябрьском рейтинге популярности четвертое место, поднялся в цене на 15 000 «деревянных» также во всех вариантах. Автомобиль в базе покинет официального дилера за 694 900 «целковых».

За Hyundai Sonata нужно заплатить на 15 000 больше, но не во всех комплектациях: стоимость авто в самой младшей из них, Primary, осталась нетронутой — 1 299 000 рублей. Зато седан в варианте побогаче станет вашим уже за 1 390 000 кровно заработанных.

Кроссовер Hyundai Tucson тоже увеличил стоимость на 15 000, и оценивается от 1 369 000 «деревянных». Желающие приобрести бестселлер Creta оказались в самом невыгодном положении: по данным агентства «Автостат», прайс на кроссовер стал тяжелее на 25 000 «целковых». Эту модель производитель теперь оценивает в 904 900.

Стоит отметить, что Hyundai Creta уже который месяц удерживает первенство на российском рынке в сегменте SUV. Официальные дилеры у нас с начала года реализовали без малого 50 000 этих авто.