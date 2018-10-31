Популярность Lamborghini в России выросла почти в два раза

Такой стремительный скачок компании обеспечил не так давно появившийся кроссовер Lamborghini Urus. Его смогли себе позволить 16 покупателей. Но тем не менее, лидерство внутрибрендового рейтинга продолжает удерживать Huracan. Спорткар за это время уехал из дилерских салонов в количестве 18-и экземпляров. Третье место досталось Lamborghini Aventador (10 машин).

Первое место в хит-параде регионов, где итальянская марка получила наибольшую популярность, занимает Москва и Подмосковье: там кошельки позволили приобрести 26 автомобилей (60% от общего сбыта компании).

Следом идет Санкт-Петербург, где обладателями таких авто стали 8 покупателей. Два экземпляра прописались в Пензе (3-я строчка), и по одному — в Самаре, Саратове, Волгограде, Екатеринбурге, Омске, Ярославле, Анапе, а также в Челябинской области.