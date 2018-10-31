Volkswagen готовит к премьере новый компактный кроссовер

Фото: www.handelsblatt.com
Компания Volkswagen приступила к разработке совершенно нового компактного кроссовера, который поборется за внимание покупателей с такими моделями, как Honda HR-V и Toyota C-HR. Правда, продаваться он будет, скорее всего, исключительно в Соединенных Штатах.
Виктория Базылева

В прошлом году компания Volkswagen представила европейской публике новый кроссовер T-Roc, а на днях — еще и T-Cross. Американцы же остались в стороне — вольфсбургцы приняли решение не запускать в Штатах ни одну, ни вторую модель. Специально для рынка США они выпустят другую машину, первые подробности о которой просочились накануне в СМИ.

Главными конкурентами новому SUV в Volkswagen называют Honda HR-V и Toyota C-HR. Скорее всего, кроссовер построят на модульной платформе MQB, которая в настоящее время широко используется на автомобилях концерна. Что же до завода, то производство модели, наверняка, наладят на предприятии VW в Мексике или США. Прочая информация держится пока в тайне.

Остается лишь добавить, что по предварительным данным, новый кроссовер от Volkswagen, название которого также не раскрывается, дебютирует в 2020 году.

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31 октября 2018
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