Призраки на дорогах: названы «заколдованные» трассы России, где происходят мистические аварии

Хеллоуин — праздник, истоки которого лежат в традициях древних кельтов Ирландии и Шотландии, традиционно отмечается в англоязычных странах 31 октября, в канун Дня всех святых. К заморской веселухе, стремительно набирающей популярность и в России, портал «АвтоВзгляд» подготовил подборку самых мистических дорог нашей родины, не на шутку пугающих водителей.
Открывает наш список «заколдованных» дорог России самое «безобидное» сооружение — Костромской мост через Волгу. Череда таинственных происшествий, лишающих местных жителей покоя, взяла свое начало сразу после торжественного открытия переправы: грузовая машина без ведомых на то причин протаранила металлическое ограждение и упала в воду.
Та же судьба была уготовлена мотоциклу полицейского, который разбился на мосту пару дней спустя. Байкер погиб, но не сразу, а виной тому послужила отнюдь не авария — правоохранитель неожиданно для всех застрелился. Костромчане рассказывают, что страшные ДТП на мосту преследуют водителей и по сей день. Легковушки на переправе то и дело глохнут, а грузовики — «теряют» свою поклажу. Мистика, не иначе!
ПРОКЛЯТЫЙ ПЕРЕГОН
Еще одним участком, пугающим не только рулевых, но и сотрудников ГИБДД, является отрезок дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин вблизи станицы Елизаветинская. На 129-м километре трассы регулярно происходят кровавые аварии, которые, по словам гаишников, «не поддаются никаким логическим объяснениям».
Под Елизаветинской, что удивительно, обрываются жизни примерных автомобилистов и полицейских, неукоснительно соблюдавших ПДД. Несколько лет назад здесь погиб даже мастер спорта по автогонкам, известный, правда, лишь в узких кругах. Аборигены уверяют, что все дело в кладбище, которое прежде находилось на этом месте. Экстрасенсы же выдвигают предположение об энергетической яме.
На трассе М7 (Москва-Уфа) в Петушинском районе Владимирской области неподалеку от проезжей части похоронена неизвестная женщина. Согласно легенде, когда-то давно в лунную ночь она возвращалась по этой дороге домой, но некий маньяк спутал ей все карты. Теперь жертва несет на обочине своеобразную «службу» — является ночами некоторым водителям и пытается их от чего-то предостеречь.
На том участке, конечно же, регулярно происходят загадочные ДТП. Самая крупная авария, унесшая жизни четырех человек, случилась осенью 2005 года — тогда на дороге столкнулись аж 38 автомобилей.
ПОДВЕНЕЧНОЕ ПЛАТЬЕ
Другая девушка-призрак «дежурит» на небольшом отрезке подмосковной дороги Люберцы-Лыткарино. Водители, которым «посчастливилось» с ней встретиться, рассказывают, что барышня, одетая в белое свадебное платье, стоит на обочине, умоляя рулевых остановиться. Те, кто поддается на уговоры «мертвой невесты», просыпаются в больнице или не просыпаются вовсе.
Но и в дневное время, по словам автомобилистов, на трассе происходят необъяснимые вещи. Так, многие жалуются на то, что машины на этом «заколдованном» участке становятся неуправляемыми, из-за чего и происходят аварии. По одной из теорий, дорога построена на древнем кладбище — живых пугают души потревоженных умерших.
ТОННЕЛЬ СМЕРТИ
Ни одна подборка мистических дорог Первопрестольной не обходится без Лефортовского тоннеля. За этим чудом инженерной мысли с самыми современными системами безопасности и круглосуточным видеонаблюдением уже давно закрепилась дурная слава. Еще бы: «танцующие» автобусы, подскакивающие на ровном месте «Скорые», «Газели-призраки», практически ежедневные аварии… Что происходит в столичном тоннеле — до сих пор остается загадкой.
Многие водители — те, что верят в сверхъестественное — в красках описывают свои впечатления от поездки по «коридору смерти». В частности, рассказывают о таинственных машинах, появляющихся на дороге, словно ниоткуда. Эти автомобили не заметить трудно — их отличает непомерно высокая скорость и… отсутствие шофера за рулем. Экстрасенсы и парапсихологи бьют тревогу: тоннель проложен в зоне аномальной активности — по их мнению, снизить аварийность там, увы, никогда не получится.