Призраки на дорогах: названы «заколдованные» трассы России, где происходят мистические аварии

ЧЕРТОВ МОСТ

Открывает наш список «заколдованных» дорог России самое «безобидное» сооружение — Костромской мост через Волгу. Череда таинственных происшествий, лишающих местных жителей покоя, взяла свое начало сразу после торжественного открытия переправы: грузовая машина без ведомых на то причин протаранила металлическое ограждение и упала в воду.

Та же судьба была уготовлена мотоциклу полицейского, который разбился на мосту пару дней спустя. Байкер погиб, но не сразу, а виной тому послужила отнюдь не авария — правоохранитель неожиданно для всех застрелился. Костромчане рассказывают, что страшные ДТП на мосту преследуют водителей и по сей день. Легковушки на переправе то и дело глохнут, а грузовики — «теряют» свою поклажу. Мистика, не иначе!