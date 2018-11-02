Ford научил фары «читать» дорожные знаки и разметку

Ford стал первым автопроизводителем, внедривших технологию, автоматически адаптирующую интенсивность и направление света фар к меняющимся дорожным условиям. Согласовав работу фар с данными бортовой видеокамеры, инженеры компании «научили» головную оптику следить за разметкой и дорожными знаками и поворачивать световой пучок в сторону поворота еще до того, как водитель начнет вращать рулевое колесо.

Система, названная Adaptive Front Lighting System, расширяет световой учопк при подъезде к круговому перекрестку, чтобы водитель смог увидеть велосипедистов и пешеходов, находящихся у дороги. Кроме того, она умеет предотвращать ослепление водителей встречных автомобилей. Она автоматически переключает свет с дальнего на ближний при обнаружении встречного транспорта.