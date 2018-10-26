Насколько опасно смешивать красный антифриз с синим или зеленым

Не только далекие от техники автовладельцы, но и целый ряд автоэкспертов, перепечатывающих тексты друг друга в интернете, крайне серьезно подходят в вопросу цвета при выборе охлаждающей жидкости. Насколько это оправдано, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Когда на тему радикальных отличий автомобильных антифризов разных цветов спорят соседи по гаражному кооперативу, еще понятно и простительно. Но когда с безапелляционным видом начинают «задвигать» теории на заданную тему сотрудники магазинов автозапчастей, это уже серьезно.

Последнее посещение одной из таких торговых точек обогатило вашего корреспондента следующим сакральным знанием. Оказывается, окрашенные по-разному охлаждающие жидкости (ОЖ) по-разному взаимодействуют с теми или иными металлами — медью, алюминием, латунью и прочими сплавами, применяемыми в системах охлаждения. В частности, «красную» ОЖ предпочтительнее заливать в системы охлаждения, где превалируют сплавы меди и латунь. А «зеленую» лить там, где трубопроводы сделаны преимущественно из алюминия и его сплавов. Но бъяснить толком физико-химическую природу этого правила, продавец, разумеется, не смог, ограничившись туманными ссылками на «разные пакеты присадок» и «мнения экспертов».

Чтобы не стать очередной жертвой верований подобных консультантов, следует твердо знать следующее. Большинство современных антифризов относятся с трем самым распространенным классам, различающимся по своему составу. Они обозначаются как G11, G12, G12+ и G13.

Про отечественный «тосол» упоминать не будем — мало кому придет в голову смешивать в моторе своего авто синий «тосол» с «G-антифризом» любого цвета.

Антифризы G11 и G12 в своей основе имеют этиленгликоль, разбавленный дистиллированной водой и собственные пакеты присадок. Причем в G12 имеются такие, которые хлопьями выпадают в осадок при смешивании с G11. Чтобы как-то этот вопрос урегулировать, был придуман антифриз «G12+», обозначаемый иначе «G12 Plus», который прекрасно смешивается как с G11, так и с G12.

Самый современный антифриз — стандарта G13. Его делают уже с применением пропиленгликоля, разбавленного, опять таки, водой и сдобренного своим собственным пакетом присадок. Его ни с G11, ни с G12, ни с G12+ смешивать нельзя ни при каких цветовых гаммах.

Цвет ОЖ, на самом деле, зависит преимущественно от имеющихся в его составе красителей, и не заслуживает вообще никакого внимания. Главное при выборе ее для «долива» — одинаковые стандарты «G», а не взаимодействия с металлами.

Ведь мало кто из автовладельцев в курсе, из чего именно сделаны трубочки в системе охлаждения мотора его авто. Чтобы не переживать по этому поводу, достаточно знать, что марка и производитель конкретной ОЖ рекомендованы заводом-производителем транспортного средства.

Если интересующего антифриза среди них нет (например потому, что машина уже далеко не новая), следует изучить сопроводительную документацию, прилагаемую к канистре, либо посетить официальный сайт поставщика ОЖ. Если на антифриз получен официальный допуск автобренда, можно спокойно лить его в мотор, не глядя на цвет.

двигатель, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, автохимия
27 октября 2018
205