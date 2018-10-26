Насколько опасно смешивать красный антифриз с синим или зеленым

Когда на тему радикальных отличий автомобильных антифризов разных цветов спорят соседи по гаражному кооперативу, еще понятно и простительно. Но когда с безапелляционным видом начинают «задвигать» теории на заданную тему сотрудники магазинов автозапчастей, это уже серьезно.

Последнее посещение одной из таких торговых точек обогатило вашего корреспондента следующим сакральным знанием. Оказывается, окрашенные по-разному охлаждающие жидкости (ОЖ) по-разному взаимодействуют с теми или иными металлами — медью, алюминием, латунью и прочими сплавами, применяемыми в системах охлаждения. В частности, «красную» ОЖ предпочтительнее заливать в системы охлаждения, где превалируют сплавы меди и латунь. А «зеленую» лить там, где трубопроводы сделаны преимущественно из алюминия и его сплавов. Но бъяснить толком физико-химическую природу этого правила, продавец, разумеется, не смог, ограничившись туманными ссылками на «разные пакеты присадок» и «мнения экспертов».

Чтобы не стать очередной жертвой верований подобных консультантов, следует твердо знать следующее. Большинство современных антифризов относятся с трем самым распространенным классам, различающимся по своему составу. Они обозначаются как G11, G12, G12+ и G13.

Про отечественный «тосол» упоминать не будем — мало кому придет в голову смешивать в моторе своего авто синий «тосол» с «G-антифризом» любого цвета.