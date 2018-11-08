Дизеля Mazda CX-5 оказались дефектными

Согласно информации, распространенной головным офисом японской Mazda, проблемными признаны четыре модели бренда, включая популярный в России кроссовер CX-5.

Неприятности связаны с клапанными пружинами дизельных моторов, установленных на этих легковушках. Сообщается, что из-за этого дефекта двигатель может самопроизвольно терять обороты и вообще заглохнуть.

В связи с этим, компания намерена проверить 230 000 машин в Японии и еще 410 000 в других странах. Касается ли эта отзывная компания российского рынка пока не известно.