Веселые старты: тест-драйв кроссовера Skoda Kodiaq Sportline

А. Батушенко
Чем с первого взгляда приковывает к себе взгляды окружающих в потоке машин кроссовер Skoda Kodiaq в модификации Sportline? Ответ один: сочным огненно-красным цветом и «угрожающим» декоративным обвесом. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие еще имеются козыри у новичка рынка, и во сколько их оценил производитель.
Алексей Батушенко

Большинство стандартных Kodiaq, регулярно попадающихся на дорогах, окрашены в скромненькие серебристые оттенки, крайне эффективно смазывающие по-настоящему приятный дизайн машины до среднестатистически невзрачного уровня.

Зато красный «спортлайновский» цвет наоборот, рельефно выставляет напоказ все детали экстерьера Skoda Kodiaq, делая авто по-настоящему красивым. Да, кое-кого, может быть, и смутит ездить на броском автомобиле.

Ну и зря. Ради ложной скромности его, к примеру, можно просто окатить исконно «военным» болотным цветом — как танк. Пусть все думают, что за рулем сидит солдат-срочник — идеальный способ отвратить от своего «коня» абсолютно любое внимание.

Впрочем, эта заметка адресована не «военным», а людям с нормальным содержанием эстетики в организме. Они по достоинству оценят и другие отличия внешности Skoda Kodiaq Sportline от рядовой комплектации чешского кроссовера. Не только яркий цвет выделяет его из потока. При первом же взгляде на SUV в глаза бросаются нижняя часть бамперов и пороги, окрашенные в цвет кузова. А решетка радиатора и корпусы зеркал заднего вида наоборот, получили черный глянец — «стильно, модно, молодежно», как говорится.

Кроме того, у Kodiaq Sportline патрубки выхлопной системы имеют «хромированную» отделку. Эта версия кроссовера получила в базе 19-дюймовые легкосплавные диски специального дизайна. Опционально доступны и 20-дюймовые «катки».

Что касается интерьера Kodiaq Sportline, то он, прежде всего, отличается от стандартного спортивными креслами с обивкой из алькантары. Это не «ковши», постоянно и жестко напоминающие водителю о его великих задатках автогонщика, но вполне комфортные и при этом «цепкие» кресла, спокойно и ненавязчиво фиксирующие тело даже в серьезных поворотах на достаточно высокой скорости.

Хотя, конечно, кое-какие намеки на некоторую «спортивность» Sportline владельцу все-таки демонстрирует. Например, металлические накладки на педали и мультимедийную систему с функцией вывода на «тачскрин» данных о текущих боковых перегрузках, давлении наддува двигателя, температуре охлаждающей жидкости и отдаче мотора.

Ну, а кожаная отделка трехспицевого руля и джойстика 7-ступенчатой трансмиссии DSG делают окончательно завершенным общее впечатление от неброского богатства интерьера Skoda Kodiaq. Раз уж речь зашла о «коробке», нельзя не остановиться на ходовых свойствах Kodiaq Sportline.

В нашем случае авто, помимо упомянутого выше DSG-7, оснащено полным приводом и двухлитровым 180-сильным бензиновым турбодвигателем. Это — наиболее мощный агрегат в линейке модели. В качестве альтернативы можно выбрать турбодизель такого же рабочего объема мощностью 150 л. с. Идеология Skoda Kodiaq — приятное, удобное и достаточно бодрое перемещение в пространстве. Ходовые качества авто для этого подобраны просто идеально.

В том числе и с точки зрения динамики: 8 секунд до 100 км/ч — более, чем достаточно для крупной машины, которая по габаритам и внутреннему пространству находится где-то между Volkswageт Tiguan и Touareg. По крайней мере, за рулем Kodiaq Sportline никаких комплексов по поводу стартов с места в городском трафике мы не испытывали.

Несмотря на приличные габариты, кроссовер прекрасно себя чувствует и в плотном потоке, и на стоянке многоквартирного дома. В последнем случае, кстати, даже самая блондинистая блондинка справится с парковкой благодаря куче видеокамер «по кругу» машины.

Условных минусов у Skoda Kodiaq Sportline мы обнаружили только два. Во-первых, это расход топлива. В городских условиях меньше 10 л/100 км получить не удастся, хоть ты тресни. При этом такое потребление бензина возможно лишь при езде по пустому ночному городу в режиме 60—80 км/ч и практически без остановок на светофорах. А в нормальном трафике бортовой компьютер показывает в среднем 12,5 литров. При движении в пробках доходит до 15 литров «на сотню». При том, что в техническом паспорте красуется оптимистичная цифра 7,7 л на 100 километров пробега.

Второй минус Skoda Kodiaq Sportline — цена. За дизельную версию с покупателя попросят не меньше 2,65 млн. рублей, а за 180-сильную бензиновую — почти 2,7 млн. кровно заработанных. Дорого? Это еще как сказать — ведь столько, фактически, стоят два с половиной KIA Rio в топовой комплектации. Но поверьте: этот кроссовер стоит своих денег.

кроссоверы
5 ноября 2018
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