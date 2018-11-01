Веселые старты: тест-драйв кроссовера Skoda Kodiaq Sportline

Хотя, конечно, кое-какие намеки на некоторую «спортивность» Sportline владельцу все-таки демонстрирует. Например, металлические накладки на педали и мультимедийную систему с функцией вывода на «тачскрин» данных о текущих боковых перегрузках, давлении наддува двигателя, температуре охлаждающей жидкости и отдаче мотора.

Ну, а кожаная отделка трехспицевого руля и джойстика 7-ступенчатой трансмиссии DSG делают окончательно завершенным общее впечатление от неброского богатства интерьера Skoda Kodiaq. Раз уж речь зашла о «коробке», нельзя не остановиться на ходовых свойствах Kodiaq Sportline.

В нашем случае авто, помимо упомянутого выше DSG-7, оснащено полным приводом и двухлитровым 180-сильным бензиновым турбодвигателем. Это — наиболее мощный агрегат в линейке модели. В качестве альтернативы можно выбрать турбодизель такого же рабочего объема мощностью 150 л. с. Идеология Skoda Kodiaq — приятное, удобное и достаточно бодрое перемещение в пространстве. Ходовые качества авто для этого подобраны просто идеально.

В том числе и с точки зрения динамики: 8 секунд до 100 км/ч — более, чем достаточно для крупной машины, которая по габаритам и внутреннему пространству находится где-то между Volkswageт Tiguan и Touareg. По крайней мере, за рулем Kodiaq Sportline никаких комплексов по поводу стартов с места в городском трафике мы не испытывали.

Несмотря на приличные габариты, кроссовер прекрасно себя чувствует и в плотном потоке, и на стоянке многоквартирного дома. В последнем случае, кстати, даже самая блондинистая блондинка справится с парковкой благодаря куче видеокамер «по кругу» машины.