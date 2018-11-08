Названы сроки запуска в серию первого кроссовера Aston Martin

Завод возведут в первом квартале следующего года. Тогда же и стартует выпуск первых предсерийных образцов новой модели. К тому моменту на предприятии будут работать 200 человек. А в начале 2020 года, когда производство кроссовера начнут наращивать, увеличат и штат сотрудников до 700 работников.

По предварительным данным, роскошный SUV получит имя Varekai. Его прототип Aston Martin DBX британцы показали в марте 2015 года на Женевском моторшоу. Скорее всего, в отличие от трехдверного концепткара, серийный кроссовер предстанет перед публикой в пятидверном кузове. На рынке новинка поборется за покупателя с Lamborghini Urus, Maserati Levante и Bentley Bentayga.

Стоит отметить, что помимо «паркетника» для состоятельных джентльменов, на заводе в последствии будут производить электромобили нового суббренда Lagonda, созданного специально для электрифицированных моделей.