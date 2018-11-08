Какую систему полного привода выбрать, покупая кроссовер или внедорожник

Увы, но реальность такова, что настоящие внедорожники неспешно уходят в историю. Автостроители, идущие на поводу у маркетологов, адаптируют «вездеходы» под нужды потребителей, превращая их в безоружные кроссоверы, робеющие перед пересеченной местностью. Несущий кузов постепенно вытесняет рамную конструкцию, а новомодный привод AWD — классический 4WD…

Впрочем, на сегодняшний день с четырьмя ведущими колесами продаются не только «проходимцы» и SUV, но и седаны — те, что подороже. Хотя, казалось бы, зачем полный привод четырехдверкам, не рассчитанным на экстремальные офф-роуд покатушки? Но сейчас не об этом. Разберем, что же из себя представляют загадочные AWD и 4WD, и — главное — какой системе отдать предпочтение при покупке авто.