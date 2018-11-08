Какую систему полного привода выбрать, покупая кроссовер или внедорожник

Многие водители, подыскивающие себе автомобиль, с особым интересом поглядывают в сторону полноприводных кроссоверов и внедорожников — мода нынче такая. Рассматривая конкретные предложения, они сталкиваются с аббревиатурами AWD и 4WD, указывающими на то, что ведущими у машины выступают все четыре колеса. Но в чем их принципиальная разница? В этом вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».
Увы, но реальность такова, что настоящие внедорожники неспешно уходят в историю. Автостроители, идущие на поводу у маркетологов, адаптируют «вездеходы» под нужды потребителей, превращая их в безоружные кроссоверы, робеющие перед пересеченной местностью. Несущий кузов постепенно вытесняет рамную конструкцию, а новомодный привод AWD — классический 4WD…
Впрочем, на сегодняшний день с четырьмя ведущими колесами продаются не только «проходимцы» и SUV, но и седаны — те, что подороже. Хотя, казалось бы, зачем полный привод четырехдверкам, не рассчитанным на экстремальные офф-роуд покатушки? Но сейчас не об этом. Разберем, что же из себя представляют загадочные AWD и 4WD, и — главное — какой системе отдать предпочтение при покупке авто.
Four-wheel-drive (4WD)
Система полного привода 4WD делится в свою очередь еще на два типа: full time (постоянный полный привод) и part time (подключаемый). Первый — более продвинутый, но вместе с тем и самый дорогой. Он подразумевает наличие межосевого и межколесных дифференциалов, а также как минимум одной принудительной блокировки, дабы при пробуксовке одного колеса не «отключались» остальные три.
В системе part time дифференциалу места нет — подключение моста bltn посредством механической муфты. Как итог: жесткое зацепление и одинаковое (50/50) распределение крутящего момента между осями. Именно эти нюансы и накладывают ограничения на использование такого привода на обычных дорогах. Его не рекомендуется активировать вне офф-роуда ввиду снижения управляемости на асфальте и повышенной нагрузке на трансмиссию.
С 4WD part time по принципу действия схожа система AWD. В ней аналогично отсутствует дифференциал — применяется гидравлическая или электромагнитная муфта, допускающая проскальзывание осей, что положительно сказывается на управляемости авто. Как правило, ведущими колесами при AWD выступают передние. Задние же подключаются, как и в случае с part time, по требованию водителя или автоматически.
ЧТО ЖЕ ВЫБРАТЬ?
Если вы подыскиваете автомобиль исключительно для приключений по бездорожью, то имеет смысл остановиться на 4WD full time и классических «вездеходах»: скажем, LADA 4x4, Land Rover Defender или Mercedes-Benz G-класса.
Выезды на рыбалки и пикники в лесу для вас, скорее, исключение? Тогда присмотритесь к Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero или Nissan Patrol с их 4WD part time. А коль хочется просто чувствовать себя увереннее в городе, хватит и AWD: Toyota RAV4, KIA Sportage или любой другой полноприводный кроссовер.