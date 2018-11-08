Штрафы, способные разорить даже самого состоятельного российского автовладельца

Сегодня самый популярный штраф в России налагается на водителей за превышение скорости «на величину более 20, но не более 40 километров в час». Карается такое правонарушение 500 рублями, но со скидкой «за срочность» выходит 250 «деревянных». Впрочем, появление камер видеофиксации на светофорах явно поспособствует смене лидера в этой «номинации»: соблюдать «стоп-линию» у нас пока не научились. Но это дело времени, ведь совершать маневр исключительно из предназначенной полосы мы раньше тоже не умели. Образумились быстро — пара штрафов, и на дорогу выезжает грустный, но законопослушный гражданин.

Но есть в России штрафы, которые станут страшных сном даже для очень обеспеченных господ. О них, самых лютых и непереносимых, обидных и сногсшибательных, наш материал.

Тяжелый груз

Перевозчик в России сможет выжить только в двух случаях: либо став законопослушным, либо обзаведясь «друзьями» в самых высоких кругах. Иначе — обочина истории и банкротство. Судите сами: согласно ст. 11.26 КоАП РФ, использование автотраспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозки грузов или пассажиров внутри России обойдется в сумму от 4000 до 5000 рублей для водителя, и от 400 000 до 500 000 рублей для юридического лица! Осуществление международных перевозок без соответствующего разрешения — от 3000 до 4000 ₽ для водителя и от 300 000 до 400 000 — для компании! Понимаете теперь, почему автобусы и грузовики стоят в ожидании «общения» на каждом посту ГИБДД?