Штрафы, способные разорить даже самого состоятельного российского автовладельца

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О том, что российская казна неплохо пополняется за счет нарушителей ПДД, давно не секрет. При этом львиная доля штрафов выписывается водителям и собственникам транспортных средств посредством камер фото- и видеофиксации, которые практически сменили на посту гаишников, с которымм можно было разойтись «полюбовно». И, если работу электронных помощников ГАИ доведут до ума, такие «взносы» скоро станут основной доходной статьей госбюджета. О самых лютых и космических российских штрафах — в публикации портала «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Сегодня самый популярный штраф в России налагается на водителей за превышение скорости «на величину более 20, но не более 40 километров в час». Карается такое правонарушение 500 рублями, но со скидкой «за срочность» выходит 250 «деревянных». Впрочем, появление камер видеофиксации на светофорах явно поспособствует смене лидера в этой «номинации»: соблюдать «стоп-линию» у нас пока не научились. Но это дело времени, ведь совершать маневр исключительно из предназначенной полосы мы раньше тоже не умели. Образумились быстро — пара штрафов, и на дорогу выезжает грустный, но законопослушный гражданин.

Но есть в России штрафы, которые станут страшных сном даже для очень обеспеченных господ. О них, самых лютых и непереносимых, обидных и сногсшибательных, наш материал.

Тяжелый груз

Перевозчик в России сможет выжить только в двух случаях: либо став законопослушным, либо обзаведясь «друзьями» в самых высоких кругах. Иначе — обочина истории и банкротство. Судите сами: согласно ст. 11.26 КоАП РФ, использование автотраспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозки грузов или пассажиров внутри России обойдется в сумму от 4000 до 5000 рублей для водителя, и от 400 000 до 500 000 рублей для юридического лица! Осуществление международных перевозок без соответствующего разрешения — от 3000 до 4000 ₽ для водителя и от 300 000 до 400 000 — для компании! Понимаете теперь, почему автобусы и грузовики стоят в ожидании «общения» на каждом посту ГИБДД?

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Бороться за качество дорожного полотна можно только победив владельцев грузовиков, которые выезжают в рейс с большим перегрузом. Сказано — сделано! Согласно статье ч.3 ст.12.21 КоАП, движение тяжеловесного или крупногабаритного транспорта с превышением допустимых габаритов на величину более 50 см без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 см, либо с превышением допустимой массы или допустимой нагрузки на ось на величину более 50 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов карается могучими штрафами! Водитель заплатит от 7000 до 10 000 рублей, а собственник, в случае фиксации камерой, до 500 000 рублей.

Кстати, установка на автомобиль фальшивых номерных знаков обойдется «всего» в 2500 рублей водителю и в 500 000 «деревянных» собственнику, если он — юридическое лицо. А управление транспортом, не зарегистрированном в установленном порядке, может привести и вовсе к лишению прав сроком от одного до трех месяцев.

Типа тюнинг

Не секрет, что установка на автомобиль устройств, копирующих спецсредства наших многочисленных служб — стробоскопов, проблесковых маячков, спецсигналов и прочих — карается очень строгим штрафом. Должностные лица, читай разного рода чиновники, заплатят за такую вольность от 15 000 до 20 000 рублей, а организация-собственник авто — от 400 000 до 500 000. А вот за установку на передней части авто световых приборов красного цвета и вовсе лишат прав на срок от 6 до 12 месяцев. Согласно ч.4 ст.12.5 КоАП, управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства подачи спецсигналов тоже приведет к лишению «прав», но уже на срок от года до полутора.

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За обклейку авто в незаконном порядке тоже возьмут не мало: от 5000 рублей, если собственником является физическое лицо, до 500 000 рублей, коли на правонарушении попался «юрик»! Что интересно, этот пункт 12-й статьи КоАП относится не только к «ливрее» полиции или скорой помощи, но и к «униформе» машин такси! За управление таким незаконным «извозчиком» на водителя наложат штраф в 5000 рублей.

Водитель вне закона

За управление транспортным средством вообще без «прав» (закон, естественно, имеет оговорку для учеников автошкол)положено «внушение» в размере от 5000 до 15 000 рублей. Лишенный удостоверения заплатит 30 000 рублей, либо получит арест на 15 суток или до 200 часов обязательных работ. Помните еще Мару Багдасарян? Кстати, согласно ч. 3 ст. 12.7, передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему на это прав, тоже обойдется недешево — 30 000 ₽

Отдельный пункт — водитель в состоянии опьянения. Учитывая современные тенденции, в законе четко прописано, что совершенно не важно за счет чего сидящий за рулем «достиг нирваны»: алкоголь или наркотики. Ему в любом случае грозит лишение права управления до двух лет и 30 000 рублей штрафа. За повторный проступок — уже три года «пешеходства» и 50 000 рублей. Ловкач, что посадил за руль пьяного соседа/друга/коллегу, тоже заплатит: для него мерой наказания избраны те же штрафы и лишения, что и для пьяницы.

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Если же лишенный «прав» за пьяное вождение, не дождавшись возврата прав, вновь садиться за руль «под градусом», то Административный кодекс уступает место Уголовному: статья 2641 УК РФ гарантирует такому нарушителю штраф от 200 000 до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Прочие нарушения

Запарковались на газоне — будьте любезны оплатить 5000 рублей, если машина ваша, или 300 000 рублей, если авто зарегистрировано на компанию. Отказались проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудника ГИБДД? За такую повинность положено внести в бюджет 30 000 рублей и лишиться «прав»!

Отдельного внимания достойны обе части статьи 12.24 КоАП: нарушение ПДД или правил эксплуатации автомобиля, которое повлекло причинению вреда здоровью: за легкий вред придется заплатить от 1500 до 2500 рублей либо отдать «права» на срок до полутора лет, а вот за тяжелый вред «санкции» составят от 10 000 до 25 000 рублей или лишение права управлять транспортным средством до двух лет.

…Кстати говоря, оплачивая свой штраф вовремя, водитель получает существенный дисконт на множество нарушений, а вот несвоевременная оплата грозит двукратным увеличением суммы, а может привести и к аресту на 15 суток. Помните об этом, когда в почтовом ящике появляется «тот самый» квиток.

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8 ноября 2018
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