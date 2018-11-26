Японцы выкатили Mitsubishi Pajero Sport в роскошной комплектации

Фото: Mitsubishi
Японцы выпустили на рынок Mitsubishi Pajero Sport в роскошной модификации, которая получила говорящее само за себя название Elite Edition. Новинка отличается от своих собратьев не только внешне, но и списком дополнительного оборудования.
Светлана Ермолаева

Дизайнеры окрасили кузов Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition сразу в два оттенка: белый перламутр неплохо сочетается с угольно-черными элементами: крышей и фальшрадиаторной решеткой.

На передней части капота во всю ширину расплылась надпись с названием модели, оптика получила тонировку, а 18-дюймовые колесные диски — темное покрытие. Салон откровенно радует темно-коричневой натуральной кожей с металлическими накладками на центральной консоли и дверных панелях.

Различные электронные ассистенты «элитного» Pajero Sport умеют предотвращать фронтальные столкновения, удерживать авто в одной полосе движения и контролировать «слепые» зоны. Кроме того, в арсенале машины имеются камеры кругового обзора и режим автоматической парковки. Их остальных «фишек» еще можно отметить панорамный люк и беспроводную телефонную зарядку.

Что касается силового агрегата, то под капотом новинки стоит 181-сильный дизель объемом 2,4 л, работающий вместе с восьмидиапазонным «автоматом». Увы, но пока автомобиль доступен только в Таиланде. Ожидается, что в скором будущем новинка докатится и до других регионов.

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26 ноября 2018
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