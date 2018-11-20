В России стартовало производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

В дизельном Mitsubishi Pajero Sport с российского конвейера производитель предложит опционально 220-вольтовую розетку, улучшенную цифровую приборную панель и подсветку зеркал в солнцезащитных козырьках. Для комфорта задних пассажиров можно будет включить в список оборудования USB-порт для зарядки гаджетов и карман под смартфон на спинках передних кресел. Все это раньше было доступно только на собранных в Таиланде «японцах» с бензиновым мотором.

Полноприводный «вездеход» российской сборки оснастили рядной «четверкой» объемом 2,4 л мощностью 181 л. с. 430 Нм крутящего момента, которая работает совместно с шестиступенчатой «механикой» или восьмискоростной автоматической коробкой передач.

Стоит напомнить, что ценник обновленного Mitsubishi Pajero Sport, произведенного в этом году, стартует от 2 339 000 рублей.