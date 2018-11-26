Почему большинство синтетических масел для машины не является настоящей синтетикой

Проблема выбора нужной спецификации моторного масла для своего автомобиля всегда была непростой для многих водителей. Однако вряд ли кто из автолюбителей будет спорить с тем, что среди современных смазочных материалов лучшими являются масла, изготовленные на синтетической полиальфаолефиновой (ПАО) основе. У таких автомобильных масел масса достоинств. Например, они являются легкотекучими, что обеспечивает двигателю меньшие потери мощности на трение и, как следствие, приводит к снижению расхода топлива. К тому же такие масла обладают очень хорошими низкотемпературными свойствами и имеют меньшую испаряемость при высокой температуре, а потому способны существенно дольше работать в двигателе.

Казалось бы, что когда нет никаких сомнений в достоинствах синтетических масел, нужно идти и покупать моторные масла, на этикетке которых написано «синтетика», «synthetic» или «fully synthetic». Но, оказывается не все так просто! Следует понимать, что в сегменте автомобильных смазок производство «синтетики» является самым затратным. Естественно, и ее розничная стоимость оказывается наиболее высокой среди прочих моторных масел.