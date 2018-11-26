Почему большинство синтетических масел для машины не является настоящей синтетикой

Наличие красивой этикетки со ссылкой на синтетическую «родословную» того или иного моторного масла не всегда дает покупателю полную ясность относительно рецептуры продукта. Но чаще всего такая ссылка вообще не соответствует действительности. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд»…
Ефим Розкин

Проблема выбора нужной спецификации моторного масла для своего автомобиля всегда была непростой для многих водителей. Однако вряд ли кто из автолюбителей будет спорить с тем, что среди современных смазочных материалов лучшими являются масла, изготовленные на синтетической полиальфаолефиновой (ПАО) основе. У таких автомобильных масел масса достоинств. Например, они являются легкотекучими, что обеспечивает двигателю меньшие потери мощности на трение и, как следствие, приводит к снижению расхода топлива. К тому же такие масла обладают очень хорошими низкотемпературными свойствами и имеют меньшую испаряемость при высокой температуре, а потому способны существенно дольше работать в двигателе.

Казалось бы, что когда нет никаких сомнений в достоинствах синтетических масел, нужно идти и покупать моторные масла, на этикетке которых написано «синтетика», «synthetic» или «fully synthetic». Но, оказывается не все так просто! Следует понимать, что в сегменте автомобильных смазок производство «синтетики» является самым затратным. Естественно, и ее розничная стоимость оказывается наиболее высокой среди прочих моторных масел.

Именно этот выгодо-экономический аспект приводит к тому, что многие компании фактически вводят потребителей в заблуждение, продавая под видом ПАО-синтетических масел совсем иные, а именно гидрокрекинговые продукты, получаемые путем куда более дешевой НС-технологии (гидрокрекинг).

В этом непростом вопросе следует дать некоторые пояснения. В частности, если европейские производители масел и подменяют «синтетические» понятия, то, как правило, делают отдельную ссылку в спецификации на свое масло. Например пишут, что оно сделано по НС-технологии или указывают, что масло относится к категории «НС-synthetic».

Что же касается большинства японских, корейских и американских производителей, представленных на российском рынке, то некоторые компании вообще не церемонятся. Они без какой либо оглядки на остальное бизнес-сообщество попросту наклеивают на свои, по сути — минеральные или гидрокрекинговые масла, этикетки с обозначением: 100%- или «fullу synthetic» (то есть полностью синтетическое).

Между тем, к настоящему времени даже на международном уровне не существует единого толкования самого понятия 100-процентной «синтетики». В каждой стране его трактуют по-разному, причем неофициально, что также вводит покупателей в заблуждение. Следует знать, что на сегодняшний день понятие «полностью синтетическое масло» законодательно определено лишь в одной стране в мире — Германии. Так, по немецкому стандарту DIN полностью синтетическое масло («vollsynthetisches») определяется как состав, базовая основа которого на 100% состоит из синтезированных полиальфаолефинов (ПАО), дополненных пакетом присадок. Именно такие моторные масла, обозначенные серией Synthoil, выпускает немецкая фирма Liqui Moly. А вот в других странах, производящих «синтетику», в базовом масле вполне могут оказаться включения несинтетических компонентов. Некоторое исключение — масла градации 0W (например, 0W50): если их цена превышает 450—500 ₽ за литр, то в большинстве случаев у них действительно может быть синтетическая основа.

Сегодня гамма фирменной немецкой синтетики Synthoil, поставляемой на российский рынок дистрибьюторами компании Liqui Moly, перекрывает потребности практически всего парка легковых автомобилей. Это дает автовладельцам возможность подыскать для своей машины необходимую спецификацию того настоящего, полностью синтетического моторного масла, которое рекомендовано автопроизводителем.

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26 ноября 2018
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