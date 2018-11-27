Как будет выглядеть новый лифтбэк Audi с приставкой GT

Новинка с электродвигателем станет прототипом серийной модели, которая выйдет на рынок в 2020 году. Автомобиль в серийном варианте с запасом хода в 400 км без подзарядки поборется за внимание покупателей с Tesla Model S. Причем батарейки «четырехдверки» из Ингольштадта можно будет зарядить на 80% от специальных станций всего за 12 минут, а четыре минуты подпитки добавляют 100 пути.

Стоит напомнить, что Audi е-tron GT унаследует новую платформу от Porsche Taycan, который порадует собой поклонников марки уже в следующем году. Эта «тележка» была разработана специально для авто на электротяге. А вот в основу кроссовера е-tron с камерами вместо боковых зеркал заднего вида, первого электрокара бренда, легла совершенно иная архитектура, созданная когда-то для машин с ДВС.