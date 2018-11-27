6 привычек водителей, убивающих коробку передач

Выполняя ежедневно одни и те же манипуляции, отработанные годами, автомобилисты даже не задумываются о том, как делать правильно, а как не нужно. Что заложили в голову курсанта инструкторы автошколы, тем он на протяжении всей своей водительской жизни и пользуется. А ведь некоторые привычки для машины губительны — к примеру, дерганье селектора АКП из положения D в N в пробках и на каждом светофоре.

АВТОМАТ

И откуда только пошла сказка про необходимость переключения с D на N в момент непродолжительных остановок? На самом деле, если вы не хотите раньше времени заменить коробку передач, делать так ни в коем случае нельзя. Поясним: в положении «драйв» в гидроблоке трансмиссии достигается оптимальное давление, она готова к движению. А дергая селектор туда-сюда, рулевой то нагнетает, то высвобождает «напряжение», вследствие чего ресурс агрегата сильно уменьшается.