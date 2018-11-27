6 привычек водителей, убивающих коробку передач

Срок службы систем и агрегатов автомобиля зависит не только от качества использованных материалов, производственных технологий и рук работников завода, но еще и от манеры езды самого водителя. Ошибки рулевых, приводящие к преждевременной смерти коробки передач — как автоматической, так и механической — в материале портала «АвтоВзгляд».
Выполняя ежедневно одни и те же манипуляции, отработанные годами, автомобилисты даже не задумываются о том, как делать правильно, а как не нужно. Что заложили в голову курсанта инструкторы автошколы, тем он на протяжении всей своей водительской жизни и пользуется. А ведь некоторые привычки для машины губительны — к примеру, дерганье селектора АКП из положения D в N в пробках и на каждом светофоре.
АВТОМАТ
И откуда только пошла сказка про необходимость переключения с D на N в момент непродолжительных остановок? На самом деле, если вы не хотите раньше времени заменить коробку передач, делать так ни в коем случае нельзя. Поясним: в положении «драйв» в гидроблоке трансмиссии достигается оптимальное давление, она готова к движению. А дергая селектор туда-сюда, рулевой то нагнетает, то высвобождает «напряжение», вследствие чего ресурс агрегата сильно уменьшается.
Автоматической коробке передач нередко приходится работать в режиме экстремально высоких температур, и если современные трансмиссии к таким условиям готовы, то для устаревших это может быть фатально. Чтобы перегреть КП, достаточно излишне буксовать — конечно, сам агрегат от этого не умрет, но фрикционы с высокой долей вероятности сгорят. В один ужасный день автомобиль просто откажется трогаться с места, как бы вы его не уговаривали.
Еще одна ошибка водителей, приводящая к смерти «автомата» — несвоевременное обслуживание и пренебрежение рекомендациями производителя. Написано в мануале, что масло надобно менять через каждые, скажем, 60 000 километров — меняйте. Также не забывайте про фильтр и «продувку» гидроблока. Не нужно экономить на сервисе трансмиссии — ее замена или ремонт выйдут куда дороже.
Многие торопливые водители, помимо прочего, любят переводить селектор КП из положения D в P или R, когда автомобиль еще толком не остановился. И зачем? Ведь экономия 2—3 секунд может привести к огромным расходам, которые придется понести вследствие поломки тех же фрикционов и гидроблока. Запомните: сначала полностью останавливаемся, а только потом переключаем передачу.
МЕХАНИКА
То же самое, кстати сказать, справедливо для механических трансмиссий. Не только для «автомата» преждевременные дерганья опасны: и «ручка» от нервозного поведения водителя может «крякнуть» раньше срока. А ведь этим грешат многие рулевые — особенно в те моменты, когда, к примеру, нужно шустро развернуться, дабы не создавать помехи другим участникам движения.
Не любит механическая трансмиссия — а вернее, сцепление — и тех автомобилистов, которые выжимают левую педаль, что называется, в любой непонятной ситуации. Работать левой ногой нужно лишь тогда, когда требуется переключить передачу или запустить двигатель — этому учат и в автошколах. Все остальное время ступня должна находится на специальной площадке. Да, и на светофорах тоже (коробку переводим в нейтраль).
Чтобы продлить жизнь трансмиссии, следует очень аккуратно подходить и к процессу буксировки — даже когда тащите вы, а не вас. Внимательно следуем указаниям производителя: плавно выжимаем сцепление, мягко и неторопливо переключаем передачи. Если вы счастливый обладатель автомобиля на «автомате», то перечитайте руководство по эксплуатации машины дважды — у АКП нюансов очень много.