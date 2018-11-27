На российском рынке появятся четыре новинки от Geely

В первом квартале следующего года китайский производитель собирается запустить в продажу на российском рынке обновленный кроссовер Geely Atlas, заряженный 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 184 л. с.

Ближе к лету официальные дилеры Geely начнут продавать новый хэтчбек Geely Emgrand GS. В Китае модель продается c турбомотором объемом 1,4 л мощностью 133 л. с.

В третьем квартале у нас будет доступен новый компактный кроссовер SX11, созданный по мотивам Volvo XC40. Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 177 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

А в конце 2019 года в Россию приедет роскошный гибридный седан Geely GE, подозрительно напоминающий Rolls-Royce Phantom. Согласно данным от производителя, автомобиль, заряженный 1,5-литровым турбированным мотором и электрической силовой установкой, в среднем расходует всего 1,6 л на 100 км.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», с начала года компании Geely удалось реализовать на российском рынке 1693 автомобиля. Таким образом бренд увеличил объем продаж на 14% по сравнению с тем же периодом 2017-го.