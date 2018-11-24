Черная пятница по-китайски: Geely объявляет распродажу

Чтобы получить такую скидку, нужно сдать свой старый автомобиль по программе trade-in, а кроме того оформить покупку через кредит. Если воспользоваться только «трейд-ином», то бренд скинет 100 000 «деревянных» со стоимости Geely Emgrand 7. Причем обменять можно не только старый автомобиль Geely, но и машины других брендов. Отдельно по программе кредитования преимущество составит 50 000 «целковых». Предложение действительно до 2 декабря.

Стоит напомнить, что не так давно китайцы представили обновленный Emgrand 7. «Четырехдверка» после рестайлинга хвастается фирменной решеткой радиатора, более вместительным багажником и просторным салоном. Кроме того, за дополнительные деньги можно заказать светодиодные дневные ходовые огни, систему Start/Stop и функцию бесключевого доступа в авто.

Седан приводит в движение 1,8-литровый мотор мощностью 133 л. с., агрегатированный с пятиступенчатой механической коробкой или с вариатором. Ценник модели начинается от 879 990 рублей.