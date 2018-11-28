Подушки безопасности Nissan могут покалечить пассажиров

Всего отзыву подлежат 957 машин, выпущенных c января 2004 года по декабрь 2012 года. В них производитель выявил опасный дефект в системе подушек безопасности. Вещество нитрат аммония, содержащееся в пиротехническом патроне газогенератора аэрбэга Takata SPI переднего пассажира, при длительном воздействии атмосферной влаги и резких перепадах температур теряет свои свойства и приходит в негодность.

В результате велика вероятность выхода из строя газогенератора, который при срабатывании подушки безопасности с чрезмерно высоким давлением может разрушиться. При этом не исключен выброс в салон металлических фрагментов, что небезопасно для здоровья и жизни водителя и пассажиров.

Уполномоченные представители «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» обязуются проверить неисправные машины и при необходимости заменить в них газогенератор подушки безопасности. Все работы будут произведены для владельцев бесплатно.