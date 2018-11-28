Подушки безопасности Nissan могут покалечить пассажиров

Фото Nissan
Росстандарт объявил о срочном отзыве сразу нескольких моделей марки Nissan. Речь идет об автомобилях Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trall, в которых обнаружена аварийно-опасная неисправность.
Иван Флягин

Всего отзыву подлежат 957 машин, выпущенных c января 2004 года по декабрь 2012 года. В них производитель выявил опасный дефект в системе подушек безопасности. Вещество нитрат аммония, содержащееся в пиротехническом патроне газогенератора аэрбэга Takata SPI переднего пассажира, при длительном воздействии атмосферной влаги и резких перепадах температур теряет свои свойства и приходит в негодность.

В результате велика вероятность выхода из строя газогенератора, который при срабатывании подушки безопасности с чрезмерно высоким давлением может разрушиться. При этом не исключен выброс в салон металлических фрагментов, что небезопасно для здоровья и жизни водителя и пассажиров.

Уполномоченные представители «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» обязуются проверить неисправные машины и при необходимости заменить в них газогенератор подушки безопасности. Все работы будут произведены для владельцев бесплатно.

авторынок, дилеры, производители, безопасность дорожного движения, вторичный рынок, подержанные авто, авария, ДТП, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
28 ноября 2018
289