Опережая ожидания: тест-драйв обновленного Infiniti Q50

Фото: АвтоВзгляд
На языке скептиков и прочих брюзжащих хейтеров, изделия под маркой Infiniti затерялись в 90-х годах прошлого века. Быть может, в чем-то они и правы. Были правы. Ведь с обновлением модельной линейки японцы доказали, что умеют эволюционировать, в чем портал «АвтоВзгляд» убедился на примере посвежевшего седана Q50.
Алексей Гусев

Да, это уже совсем другой Infiniti! Пришло время забыть про однообразный азиатский дизайн, огромные прожорливые движки с бесконечным громким табуном «лошадей» и медленные уставшие коробки передач. Модель Q50 заточена под Европу, и это сразу чувствуется.

Надо сказать, что дизайнерам удалось найти хороший симбиоз между типичным резким азиатским дизайном и плавными современными линиями, более привычными для автолюбителей Старого Света.

В итоге автомобиль стал выглядеть гармонично, стильно и современно. Отдельный шарм придают светодиодные дневные ходовые огни, адаптивные ксеноновые фары, «заглядывающие» в повороты, а также без преувеличения красивые литые диски 19-го диаметра на низком профиле.

Солидности образу придают мощные, словно дельтовидные мышцы бодибилдера, продольные ребра на капоте и огромная решетка радиатора характерной для марки формы с непременным логотипом посередине. Сзади фонари тоже получили модные диодные очяертания, а под бампером симметрично расположились выхлопные трубы довольно солидного диаметра.

Внутри же Q50 — более, чем честен со своим обладателем. Все, что только можно тут обшито кожей, причем весьма неплохого качества и повсюду электрорегулировки. Рулевое колесо не только многофункционально, но еще и обладает оптимальным диаметром и толщиной, благодаря чему приятно ложится в руки.

Здесь есть абсолютно все, но в то же время, нет ничего лишнего. Неужели японцы сдали, наконец, экзамен по эргономике? Особенно порадовала «двухэтажная» медиасистема — на верхний экран выводятся показания с камер кругового обзора, а также навигация, на нижний — вся остальная мультимедиа: от радио до телефона и интернета. Стандартных «нажимательных» клавиш совсем немного и они все интуитивно понятны.

В общем, все довольно строго, но лаконично и информативно: к машине и ее органам управления привыкаешь довольно быстро, а что еще нужно водителю? Не будут обижены и пассажиры — несмотря на компактность, двое взрослых людей сзади поместятся без особых проблем, разве что высокорослые граждане, скорее всего, будут упираться макушкой в потолок — задняя линия крыши Infiniti Q50 уж больно поката, но тут уж полноценный комфорт принесен в жертву ради стильного дизайна.

Пытаться завоевать Европу с исполинским 405-сильным S-мотором — форменное безумие, поэтому инженеры Infiniti нашли простой и в то же время разумный выход, вступив в конгломерат с другим производителем мирового уровня — Mercedes-Benz.

Причем несмотря на наличие шильдиков 2,0 t, украшающих передние крылья, двигатель имеет даже чуть меньший объем. Это хорошо знакомый 1,8-литровый турбированный агрегат, прекрасно сочетающийся с трансмиссией 7G-Tronic все от того же «трехлучевого».

Такие 211-сильные моторы живут под капотами автомобилей из Штутгарта, носящими цифры «250» на крышках своих багажников. Похоже, подобного технического решения как раз и не хватало! Infiniti резво поехал, причем еще и весьма экономично — даже в режиме Sport и при активной работе педалью газа, выйти из аппетита в 10,1 литров на сотню так ни разу и не удалось. Да, небольшая турбояма присутствует, но она вполне переносима и не сильно досаждает.

А вот сама «тележка» Q50 осталась «ниссановской», так что в отличие от малыша Q30, в случае с которым на Mercedes фактически просто надели кузов Infiniti, наш герой страдает рысканьем на высоких скоростях и требует корректировок рулем. Благо, что рулевое управление довольно острое — от упора до упора всего 2 оборота. Свою лепту вносят и огромные «катки», чувствительные к неровностям и продавленным колейностям асфальта.

Впрочем, общего впечатления эти мелочи отнюдь не портят — Infiniti Q50 отлично чувствует себя и на трассе, и в городе, на нем удобно маневрировать и парковаться. К тому же, он не слабо нашпигован: от люка, «музыки» Bose, обогрева всего и вся до кучи полезных вспомогательных систем, включая подруливающие колеса.

И за все про все — 2 000 000 рублей. Ребята, да сегодня уже корейские Hyundai и KIA без стеснения вылазят за эту ценовую планку, поэтому предложение японской, сильно эволюционировавшей премиальной марки выглядит более, чем актуальным.

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27 ноября 2018
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