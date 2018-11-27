Опережая ожидания: тест-драйв обновленного Infiniti Q50

Да, это уже совсем другой Infiniti! Пришло время забыть про однообразный азиатский дизайн, огромные прожорливые движки с бесконечным громким табуном «лошадей» и медленные уставшие коробки передач. Модель Q50 заточена под Европу, и это сразу чувствуется.

Надо сказать, что дизайнерам удалось найти хороший симбиоз между типичным резким азиатским дизайном и плавными современными линиями, более привычными для автолюбителей Старого Света.

В итоге автомобиль стал выглядеть гармонично, стильно и современно. Отдельный шарм придают светодиодные дневные ходовые огни, адаптивные ксеноновые фары, «заглядывающие» в повороты, а также без преувеличения красивые литые диски 19-го диаметра на низком профиле.

Солидности образу придают мощные, словно дельтовидные мышцы бодибилдера, продольные ребра на капоте и огромная решетка радиатора характерной для марки формы с непременным логотипом посередине. Сзади фонари тоже получили модные диодные очяертания, а под бампером симметрично расположились выхлопные трубы довольно солидного диаметра.