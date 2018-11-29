Как бесплатно стать обладателем нового Cadillac XT5

При покупке Cadillac Escalade этого года выпуска в топовой комплектации Platinum каждому свежеиспеченному обладателю «американца» в подарок вручается сертификат. Документ дает право на тест-драйв длинною в год кроссовера XT5. Причем на «паркетнике» сможет покататься не только покупатель: подразумевается его передача и во вторые руки.

Напомним, что отечественным потребителям Cadillac Escalade представлен в трех комплектациях Luxury, Premium и Platinum, а также в версии ESV. Под капотом большого «вездехода» спрятался 6,2-литровый V8 мощностью 426 л. с. с максимальным крутящим моментом в 621 Нм, агрегатированным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Ценник на модель стартует от 4 690 000 рублей.

Кроссовер Cadillac XT5 оснащен V-образной «шестеркой» с отдачей в 314 «лошадей», которая работает в паре с тем же восьмискоростным «автоматом» с подрулевыми лепестками переключения передач. Прайс на «паркетник» начинается от 3 190 000 рублей.