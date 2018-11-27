Полностью раскрыта внешность флагманского кроссовера Hyundai

Большой трехрядный кроссовер Hyundai Palisade, который займет место флагмана в ряду «паркетников» марки, получил внушительных размеров фальшрадиаторную решетку с широкими хромированными элементами и головную оптику, расположенную в два «этажа».

Технические характеристики пока держатся в секрете, но по предварительным данным модель получит в свое распоряжение 2,2-литровый дизель и бензиновую V-образную «шестерку» объемом 3,3 л, агрегатированную с восьмискоростным «автоматом» — на выбор. А еще, если верить слухам, в силовой линейке найдется место гибридному агрегату с отдачей в 400 «лошадей». Кроме того, авто будет представлено как в переднеприводном варианте, так и с системой полного привода.