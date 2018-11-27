Полностью раскрыта внешность флагманского кроссовера Hyundai

Фото: autohome.com.cn
Китайские СМИ во всей красе растиражировали шпионские снимки флагманского кроссовера Hyundai Palisade, премьера которого состоится на международном мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Новинка, как и следовало ожидать, унаследовала внешность от концепта HDC-2 Grandmaster, представленного этим летом.
Светлана Ермолаева

Большой трехрядный кроссовер Hyundai Palisade, который займет место флагмана в ряду «паркетников» марки, получил внушительных размеров фальшрадиаторную решетку с широкими хромированными элементами и головную оптику, расположенную в два «этажа».

Технические характеристики пока держатся в секрете, но по предварительным данным модель получит в свое распоряжение 2,2-литровый дизель и бензиновую V-образную «шестерку» объемом 3,3 л, агрегатированную с восьмискоростным «автоматом» — на выбор. А еще, если верить слухам, в силовой линейке найдется место гибридному агрегату с отдачей в 400 «лошадей». Кроме того, авто будет представлено как в переднеприводном варианте, так и с системой полного привода.

Ранее уже сообщалось о том, что Palisade вместо рычага переключения коробки передач оснастят несколькими кнопками, а режимы движения можно будет выбирать с помощью шайбы на центральной консоли.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новинка, скорее всего, заменит в российской линейке Grand Santa Fe, хотя никаких официальных комментариев по этому поводу представители бренда пока не давали.

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27 ноября 2018
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