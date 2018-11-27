По гамбургскому счету: тест продвинутого двухканального видеорегистратора-антирадара Playme Omega

Очередных прорывов стоит ждать не раньше середины нынешнего века, а до тех пор довольствоваться разного рода «улучшайзингами». Впрочем, почему довольствоваться? Активно ими пользоваться, получая удовольствие от может быть и небольших, если уж по гамбургскому счету, но крайне актуальных новаций, облегчающий и совершенствующих нашу — в том числе и автомобильную — жизнь. А что, спросите вы, заставило так расфилософствоваться обозревателя портала «АвтоВзгляд»?

Что ж, знакомьтесь: комбайн Playme Omega. Редкий даже в наш продвинутый век гаджет, объединивший в себе двухканальный видеорегистратор, тонко настроенный радар-детектор, GPS-информатор и камеру заднего вида. И, что характерно, по весьма сходной цене. Но обо всем по порядку…