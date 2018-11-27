По гамбургскому счету: тест продвинутого двухканального видеорегистратора-антирадара Playme Omega

Ленты информагентств, газетные полосы и интернет-страницы, радио- и телеканалы пестрят сообщениями о все новых и новых открытиях, разработках, нестандартных решениях ученых, инженеров, программистов, технологов и прочей высоколобой братии. Но увы, при всем при том надо признать, что сегодня мир не стоит на пороге новой научно-технической революции, и в ближайшие годы ждать каких-то сногсшибательных решений, способных в корне перевернуть нашу жизнь, не приходится. Пока мы лишь доделываем, улучшаем, модернизируем, расширяем, углубляем, адаптируем плоды и достижения последнего этапа НТР, завершившегося в начале 2000-х.
Очередных прорывов стоит ждать не раньше середины нынешнего века, а до тех пор довольствоваться разного рода «улучшайзингами». Впрочем, почему довольствоваться? Активно ими пользоваться, получая удовольствие от может быть и небольших, если уж по гамбургскому счету, но крайне актуальных новаций, облегчающий и совершенствующих нашу — в том числе и автомобильную — жизнь. А что, спросите вы, заставило так расфилософствоваться обозревателя портала «АвтоВзгляд»?
Что ж, знакомьтесь: комбайн Playme Omega. Редкий даже в наш продвинутый век гаджет, объединивший в себе двухканальный видеорегистратор, тонко настроенный радар-детектор, GPS-информатор и камеру заднего вида. И, что характерно, по весьма сходной цене. Но обо всем по порядку…
Впрочем, для начала напомним, что компания Playme на сегодняшний день является безусловным лидером российского рынка в сегменте двухканальных видеорегистраторов (об очень продвинутой и при этом весьма бюджетной модели Playme Netton портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал). А представив нынешней осенью еще и комбоустройство, регистрирующее происходящее не только впереди, но и позади автомобиля, да еще без ущерба для остальных, перечисленных выше функций, корейцы лишь укрепили свои ведущие позиции (достаточно сказать, что лишь 1% комбайнов, представленных у нас, может похвастать подобной опцией).
Любопытно при этом, что одновременную и весьма качественную съемку сразу на две камеры эксперты портала «АвтоВзгляд» главной «фишкой» устройства не назвали бы. Просто потому, что девайс не только, повторимся, отменно снимает, но и очень скрупулезно детектирует практически все известные «спидганы» в любой их ипостаси, включая и ничего не излучающие комплексы контроля скорости. Впрочем, судите сами…
Видео- и фотосъемка здесь реализованы, без преувеличения, на отлично. Да так, что в отснятом материале не будут сомневаться ни гаишники, ни страховщики, ни судьи, если, не дай Бог, это «кино» потребуется предоставлять в качестве доказательной базы по административному или уголовному делу.
Детализация происходящего за бортами авто просто фантастическая, за что отдельное спасибо такому режиму съемки, как Super HD c разрешением 2304x1296 пикселов (заводские настройки предусматривают именно его). Впрочем, даже невзирая на то, что в комбайне применена самая передовая на сегодняшний день технология сжатия файлов кодек Н264, позволяющая экономить до 80% дискового пространства без каких-либо потерь в качестве изображения, бережливому пользователю вполне хватит и режима Full HD (1920x1080 пикселов) — получаемая «картинка» и в этом случае более, чем отчетлива, понятна, читаема.
Если брать за точку отсчета такой излюбленный водительской братией критерий оценки регистраторов, как «читаемость номерных знаков», то чужие «жестянки» ясно видны на дистанции до 20 метров, при чем не только в своем, но и соседних рядах — угол обзора Playme Omega может быть и не самый для видеорегистраторов впечатляющий — 140 градусов — но более, чем приемлемый.
Кстати сказать, что, если вы все же захотите для верности работать с форматом Super HD — флаг вам в руки, поскольку в «Омеге» можно использовать карты MicroSDXC объемом до 128 Гбайт.
Изображения, выдаваемые второй камерой, разумеется, чуть хуже (1280x720 пикселов), но при «разборе полетов» никаких сомнений и двусмысленностей точно ни у кого не вызовут (во всех режимах, кстати сказать, съемка идет со скоростью 30 кадров в секунду).
Но главная ее прелесть в другом: она гарантированно заменит вам камеру заднего вида. Точнее, сама безупречно выступит в ее роли, если пользователь не поленится и подключит красный провод идущего в комплекте соединительного кабеля к фонарям заднего хода.
Операция, как мы убедились на собственном опыте, не требует особых знаний и умений (хотя если вы в себе сомневаетесь, в любом гаражном сервисе вам помогут минут за пятнадцать и тысячу рублей), зато потом не будете испытывать никаких проблем с парковкой: все, что происходит за «кормой» машины транслируется на дисплей устройства, да еще во весь экран.
Опция, согласитесь, крайне актуальная для владельцев бюджетных и подержанных авто, не вооруженных производителем соответствующей опцией. А при обычной езде «показания» второй камеры могут выводиться на экран в разных конфигурациях, или вообще не демонстрироваться, сохраняясь в отдельном файле.
Кстати, о дисплее. Не очень большой — жидкокристаллический 3-дюймовый — он оказался весьма информативным. Сюда, по-мимо в общем-то второстепенной для рулевого информации типа индикации различных настроек и типов встреченных на пути камер-радаров и других полицейских засад, выводятся текущий режим движения, максимально разрешенный скоростной режим, расстояние до впереди идущего авто и, разумеется, расстояние до очередной электронной гаишной ловушки. Которой, впрочем, с Playme Omega можно совершенно не бояться.
Детекторное вооружение этой новинки рынка достаточно совершенно и чувствительно (хотя отвлечения на не связанные с комплексами фиксации нарушений излучения — минимальны) и обнаруживает все эти пресловутые «Стрелки», «Автоураганы», «Бинары», «Роботы», «Искры», «Кордоны», «Крисы» и другие «Кречеты» минимум за километр на трассе, и метров за 500—600 — в городе, информируя хозяина о надвигающейся беде и изображением на дисплее, и звуковым предупреждением.
Очень порадовало, что OMEGA одинаково успешно «разоблачает и стационарные, и передвижные камеры. В частности, тестируя новинку на маршрутах, где дислокация 'недремлющих глаз ГАИ» нам очень хорошо известна по тестам других «антирадаров», мы не только не упустили ни одного, но и узнали о пополнении этой группировки новыми членами.
На загородных же маршрутах, где мобильные комплексы фиксации регулярно переезжают с места на место, врасплох нас, судя по отсутствию «писем счастья» за период испытаний, не сумел застать ни один из них.
…И подводя итоги теста можно сказать, что учитывая и весь набор функций Omega; и традиционный для любого устройства от Playme интуитивно понятный алгоритм настроек и работы, не требующий прочтения прилагающейся инструкции по применению; и необычно компактные для подобных девайсов габариты и, разумеется, высокое качество сборки и используемых материалов, цена в 13 500 рублей не кажется высокой.
Это нормальная стоимость ультрасовременного автомобильного гаджета, гарантированно защищающего своего владельца от множества дорожных невзгод — рекомендуем. Тем более, что достойных конкурентов на рынке ему сегодня просто нет.